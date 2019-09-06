宝宝总喊耳朵痒，别不当回事，这种情况很吓人！

有不少妈妈反应，自家宝宝总是抱怨耳朵痒，不过因为没有其他症状，所以大部分妈妈都不当回事，让孩子自己挠挠就行了。然而今天我要跟和大家说一件非常非常恐怖的事情：孩子总是喊耳朵痒，妈妈用手电筒一照，竟然有个小虫子！

暑假的时候，闺蜜晓莉把孩子送回老家，一方面是让孩子见见爷爷奶奶，另一方面也是让他接触大自然。那天孩子突然跑过来说耳朵痒，对此闺蜜也没当回事，就让孩子自己挠挠就行。

可是没过多久孩子又来了，说耳朵还是难受，闺蜜感觉事情有点不对，就打开手机的闪光灯一照，结果被吓出一身冷汗，孩子的耳朵里竟然有个虫子。闺蜜赶紧把孩子送进了医院，所幸虫子进的不太深，医生用镊子就轻松夹出来了。

孩子总说耳朵痒，家长需重视起来！

在生活中，很多孩子都表达过耳朵痒的事情，面对这种情况，妈妈绝不能只让孩子挠挠，而是一定要仔细观察，找出痒的原因：

1.耵聍过多

就是大家常说的耳屎。在人体的外耳道皮肤上有耵聍腺，它能分泌黄色耵聍保护我们的耳朵。一般情况下，宝宝的耳朵有自洁的能力，耵聍大多会随着孩子的活动自行脱落。当然也有些宝宝会有耳屎过多的情况，从而导致耳朵痒的情况。

平常不建议妈妈们用棉签帮宝宝清理耳朵，因为这种行为很可能把耳屎都推进深处。所以当宝宝出现耳屎过多情况时，及时去医院找医生帮忙。

2.长牙所致

有些孩子在长牙的时候，会拍打拉扯自己的耳朵，这是因为他们错把牙龈肿痛当成了耳朵痛痒。在牙齿萌出的时候，会刺激牙龈神经和周围组织，导致牙龈不适，当宝宝平躺时，这种不适感会传到耳部。

这是比较正常的生理反应，妈妈们没必要做特殊治疗，想办法缓解宝宝的长牙不适即可，比如冰敷牙龈、咬牙胶等等。

3.患上中耳炎

中耳炎大多出现在6个月和3岁大的孩子身上，一旦患病就会出现类似于感冒的症状，比如流涕、易怒、发烧、睡眠异常、黄耳引流、听力障碍等等。

宝宝患上中耳炎自然是要及时送医治疗，并且根据医嘱做好护理。

4.耳朵进异物

有些宝宝会因为好奇，往耳朵里塞小物件；另外在户外玩耍的时候，一些小虫也可能钻进耳朵。有异物进入，宝宝的耳朵就会产生不适，轻者瘙痒难耐，重者痛苦不堪，耳道感染。

如果有异物入耳的情况，那么一定要将孩子送医，让医生用医疗用品帮忙把异物取出来，切勿自己随意乱掏，以免异物越来越深。

带娃出游，要避免虫子入耳

这几个月假期比较多，一些爸爸妈妈也会带着孩子出游。然而在户外有很多小虫子，他们很可能会钻进孩子的耳道。那么要如何避免这一情况呢？

1.少去杂草多的地方

带着孩子出游，尽量不要让孩子去杂草多的地方，因为杂草越多就说明有虫子的概率越高，甚至在一些生态比较好的地方，还有蛇等危险动物出没。所以一定要尽量让孩子远离杂草多的区域，可以选择一些比较安全的草坪陪孩子玩一玩。

2.游玩后细心检查

游玩结束后，爸爸妈妈一定要细心检查一下孩子，看看身体是否有损伤，比如有没有被动物咬过，或者皮肤上是否吸附着蜱虫。而如果孩子一直说耳朵痒，那么就要用手电筒看看耳朵里是否有虫子，一旦发现就要及时送医就诊。

3.去一些安全的地方

虽然要让孩子亲近大自然，但是也不能忽视安全问题。平常多带孩子去一些安全的地方玩耍，远离湖泊、杂草过多的区域。另外注意给孩子穿长袖长裤，必要的时候还可以备上一些驱蚊水。

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