女子被前夫刺伤，满身是血哭喊不想死，孩子全程目睹……

据外媒报道，近日，土耳其发生一起震惊社会各界的命案。一名妈妈带着女儿，和前夫约在咖啡厅见面，就孩子的监护权进行谈判。不料，女子竟遭到前夫的凶狠捅刺，而10岁的女儿目睹了全过程。可怜的妈妈最终被送医后宣告不治。案发视频随后曝光，网友们强烈谴责，纷纷要求政府严惩。

女子被前夫捅死，女儿目睹了全程

据了解，受害女子名叫布鲁特，和前夫维兰已离婚4年。8月18日，她带着女儿来到咖啡厅和维兰见面，再次就孩子监护权的问题进行谈判。然而在谈判期间，布鲁特却遭维兰持刀猛刺。

视频中，布鲁特浑身都是血，哭喊着：“我不想死！”女儿一边摸着妈妈的脸，一边说道：“妈妈坚强些，求你别死！”随后布鲁特被紧急送往医院抢救，但可惜因伤势太重身亡。

案发后，维兰来到警察局投案自首，承认自己持刀刺杀前妻。他表示，由于在谈判时一直被前妻言语羞辱，他一怒之下便动了杀机。

网友强烈谴责，要求政府严惩家暴

视频在社交媒体上曝光后，网友们愤怒不已，纷纷要求政府采用更严厉的措施解决家庭暴力问题。土耳其总统发言人卡林在推特上表示，希望能判处凶犯极刑。目前，心理医生正在照料这名10岁孩子。

尽管土耳其一直在努力保护妇女安全，但据女权组织的统计数据显示，今年前六个月，共有214名妇女被男性杀害。而在2018年土耳其共有440名妇女遇害，和2017年相比呈明显上升趋势。

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