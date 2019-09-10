宝宝出生了！来看看这波花式报喜，一个比一个优秀

生娃，是全中国人口史上的一小步，却是每个小家庭的一大步呀~从2口之家变身3口，甚至4口之家，这喜悦之情不能光溢于言表，赶紧发个朋友圈报喜才是正事儿。当然，怎么发圈最吸睛最特别呢？我们先来看看网友们当初都是怎么发的圈儿吧。

文艺青年型：

搞笑逗比型：

深情款款型：

干脆直接型：

可以看出，现在年轻爸妈们发圈不再中规中矩，倒是有不少自己的小巧思呢~小花妈也总结了一些比较有意思的文案，各位新爸新妈们可以参考下哦~

小公主：

· 突然一声巨响，小女六斤四两(哈哈，闺女居然是炸弹来着？)

· 嗨，丫头别怕，这辈子爸爸会永远保护你。(一出生就有英雄保护，棒棒哒)

· 盼了快三十年，我的前世情人终于来啦，从今天起我就是可以左拥右抱的男人了哈哈。(就让奶爸膨胀30秒吧)

· 一夜暴富，喜得千金。(这可能是新爸新妈们最直接的炫富吧)

小王子：

· 一夜之间一贫如洗，喜得贵子……(立马开启欠债模式)

· 谢谢你光顾，我的小怪物，老爸会永远做你的大树！(哈哈哈哈，爸爸去哪儿真实演绎)

· 大号练了二十几年，都练废了，从今天开始终于可以改练小号啦！(小号心想：我做错了什么?)

· 嘿！小子，这辈子跟我混。(这还没怎么滴呢，就混上了？)

男女通用型：

· 今日初为人父，收获喜悦无数，心中略显不安，何故？何故？内人急需营养，娇儿嗷嗷待哺，望你慷慨解囊，速度！速度！(说人话，快准备好红包呈上来，哈哈哈！)

· 有儿有女，真“好”。(儿女成双，适合有儿有女的小家庭哦。)

· 我们仨。(简单粗暴，却爱意满满呢。)

· 我种下一颗种子，终于长成了果实，今天是个伟大日子……(这是一条有声音的朋友圈儿)

看到这么多奇思妙想的朋友圈，小花妈也是被逗的不行，你还记得你生娃的时候发的啥吗？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)