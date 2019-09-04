姐弟俩均患矮小症，一人没法治，罪魁祸首竟是它！

很多时候，错过以后后悔莫及也没用，因为再也无法弥补。比如孩子的身高，一旦错过最佳治疗时机，很可能没有再长高的机会了。

姐弟俩双双患矮小症

章女士和丈夫育有一对儿女，大女儿14岁，小儿子8岁。夫妻俩一个1米75，一个1米65。大女儿从小就偏矮，章女士一直以为她是发育慢并没有太在意。然而这两年，大女儿来潮了，个子还是没有变化，14岁了才1米5。而8岁的儿子也遇到了同样的问题，身高比同龄孩子矮了一大截，8岁只有1米2。

对此，孩子的爷爷奶奶很淡定，称“孩子爸爸也是到高中才长个子，不用去看”。但章女士很担忧，趁着孩子暑假带他们到了武汉某医院的内分泌科就诊。

经诊断，姐弟俩被确诊患了矮小症。让章女士非常难受的是，大女儿的骨龄已经达到16岁，骨骺已经闭合，错过了最佳治疗时机，没有再长高的机会了。

经详细询问，医生发现了罪魁祸首，那就是姐弟俩长期熬夜玩手机影响了生长激素分泌，进而影响了身高。目前，章女士的小儿子正在接受接受生长激素治疗，未来还有望长高。而大女儿很可惜错过生长的最佳治疗时机，身高定格在1米5。

专家提醒大家，除了遗传和疾病因素外，睡眠不足、运动少等因素也会影响孩子长高。想要孩子长个子，那么有必要确保其拥有充足的睡眠和运动，来促进生长激素分泌。

Tip：孩子最终能长多高?

DPH身高预测公式你值得拥有!

男孩子=45.99+0.78×父母平均身高±5.29cm

女孩子37.85+0.75×父母平均身高±5.29cm

通常，孩子出生后第一年身高可增长25厘米；2岁至青春期前每年增长5—7厘米；青春期时男孩子可增长25—28厘米，女孩子可增长23—25厘米。大家可以参照这个平均速度来对比孩子身高。

警惕矮小症！

大家应注意，如果孩子身高≤儿童身高标准表中相应年龄的矮小身高值，基本上可以判断是矮小症或者存在其他生长发育的疾病。但是，孩子后期生长空间如何还是要看骨龄。比如一个9岁的儿童，即便身高和平均身高一样，但要是他早发育，骨龄已经12岁，和12岁儿童的平均身高相比就属于矮小了，成年身高就达到了矮小诊断标准。那如果9岁儿童身高<平均身高5厘米左右，但骨龄仅有8岁，那么其成年后身高完全可能是正常的。

一般来说，咱们人类在青春期发育、骨骺线闭合后就不会再长个了。所以，如果你发现自家孩子比同龄小伙伴矮不少，或是其每年生长高度<5厘米都应引起重视，千万别一味以为是“晚长”。遇到这些情况时，建议及早带孩子到医院内分泌科就诊，定期带孩子到医院测骨龄，监测身高必不可少。

最后再多说一句，手机不是“带娃神器”，大家可别让孩子过度使用各种电子产品了。不然除了会严重影响孩子视力，还会影响健康，阻碍身体发育，易诱发焦虑症、孤独症！当然了，相信如果你是一个负责任的家长，肯定会以身作则，并给予恰当的引导和规定，绝不会让孩子小小年纪就整日端着手机的。

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