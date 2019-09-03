喂宝宝吃饭，这些姿势别再用了，坑娃！

在很多中国家庭中，宝宝吃饭那叫喂饭。其实，宝宝吃饭难往往就错在“喂”字上。今天我们就来说说这个问题。

事实上，以爱为名喂饭真真要不得，会影响孩子的胃口、食欲、能力以及健康，然而很多家长看不破。这里提醒大家，想要孩子爱上吃饭，首先要改变的不是孩子，而是家长！下面让我们一起改掉宝宝错误的吃饭习惯。

△ 追着喂

一些家长总觉得孩子没吃饱，每天抱着喂、躺着喂、追着喂。其实，这就是在强迫孩子吃饭。

年幼的孩子不知饥饱，确实可能出现没吃饱的这一情况，这就需要我们根据他的进食量做出判断。但即便这样也不建议追着孩子喂，以免影响孩子的耐心，造成他对食物失去欲望。

正确姿势：

建议大家尝试面对面喂食。具体做法是，宝宝边吃你边喂，这么做可以提高宝宝的进食量。至于为什么让宝宝和你对面而坐，是为了培养他的进食习惯，提高他对饮食的注意力和吃饭欲望。

△ 不允许孩子手抓饭

不少家长之所以不愿意让孩子自己用手抓饭吃，一是因为觉得不卫生，二是嫌饭后难收拾，干脆就直接喂给宝宝吃。

你是省心了，但不让宝宝学吃，阻止了他吃饭的兴趣啊~要知道，宝宝真正对食物感兴趣的时间并不长，一般也就在8—12月龄左右。这个时候，正是培养他们吃饭欲望的好时机。如果你不让宝宝学吃，那么他以后便很难建立自主吃饭的兴趣，没了兴趣自然也不会好好吃饭了。

正确姿势：

应对方法很简单，第一确保宝宝小手的清洁，让他从小养成餐前洗手的好习惯，第二，确保餐桌餐具的洁净，最好预防处置。宝宝吃饭嘛，大家都懂，难免会搞得到处都是，咱们要做的是学会餐前预防，或是给宝宝小勺子之类的工具，让他更好地使用手指。

△ 全程引诱缺乏引导

喂养可不能重点全放在在“吃”字上，还应学会说。“张嘴”“再来一口”“多嚼嚼”这些话就算了，都是命令式强调反而对培养宝宝饮食规律不利。如果宝宝只是听命行事，那么吃饭的概念、意义就会被忽视，会导致宝宝日后对食物提不起兴趣，出现厌食、偏食等问题。

正确姿势：

在宝宝吃饭时，建议大家学会描述食物，包括它的样子、味道等都可以说。这么做可以帮助孩子认识食物，同时提高宝宝的进食兴趣和感知力，让他爱上吃饭。

△ 边玩边吃

为了让宝宝吃饭，一些妈妈便由着孩子玩，然后趁其不备喂饭。但是不管孩子是玩玩具还是看动画片，即便把饭菜吃光光，但全程注意力根本没在饭菜上，这会降低他的感知力。这里说的感知力指的是宝宝对食物的感知，对味觉的敏感性，对咀嚼和饥饱能力的感知。

正确姿势：

宝宝吃饭是否配合，决定了这餐顺不顺利。首先要培养宝宝有一个好的饮食习惯，此外还应撤掉影响他专注力的外物，如此可以让宝宝把注意力集中在饭菜上，不仅能调动他对饮食的兴趣度，明显提高他的各项能力，还能让食物咀嚼、吸收效果更好。

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