9岁男童吃出肠癌，这几类食物你还敢多吃吗？

俗话说民以食为天。尤其是处生长发育期的孩子。如果不注重，乱吃很可能会出事!

9岁男童竟患肠癌

一9岁男童因为腹痛难忍，被家长送医。原以为是肠套叠之类的病，万万没想到竟然被诊断为直肠癌晚期。

男童的妈妈难以接受这个结果，不停嚷嚷“一定是搞错了，我儿子还那么小，怎么会得癌症呢?

据医生介绍，这么小的孩子患肠癌还是非常少见的，除了和先天性的遗传因素有关，还和其自身的饮食习惯有很大的关系。原来，他平时特别喜欢吃炸鸡、汉堡、薯条这些高脂肪高热量的食物，再加上不爱运动，导致肥胖，而这些情况易诱发肠癌。

俗话说“病从口入”，“癌”有3张口，像是在提醒我们千万别乱吃乱喝！特别是肠癌！

这几类人易惹”癌”上身

1. 喜欢重口味

所谓的重口味，指的是麻、辣、酸、咸、煎、炸、熏、烤这8种。很多人好这口，然而重口味刺激加重了肠胃道的负担。

2. 垃圾食物当饭吃

汉堡包、爆米花、薯片、鸡爪、碳酸饮料等食品含有添加剂，添加剂长期积累在体内，会形成不可小觑的“毒源”。其中汉堡包这类西式快餐，容易让小朋友上瘾、肥胖，还热量高又缺乏纤维素，增加了肠癌的发病危险。

3. 爱吃肉的小胖墩

脂肪本身没问题，但人体摄入过多，会刺激胆囊分泌胆酸并使胆固醇增多，在肠内厌氧菌作用下，胆酸、胆固醇将变为具有致癌性的非饱和多环烃类物质，其长时间作用于大肠黏膜则易致癌。

4. 不爱运动的孩子

现在的孩子出行靠交通工具，加上在学习、辅导班一坐就是好几个小时，很多严重缺乏运动，致使肠道蠕动减弱减慢，粪便中的有害成分在结肠内滞留并刺激肠黏膜。

如何预防肠癌？

1. 合理饮食

减少加工肉制品、红肉的摄入量，包括火腿、香肠、培根、热狗等这些加工肉。

增加全谷物、豆类、蔬果等各种和富含膳食纤维的食物摄入量。这些天然的膳食纤维不仅能促进肠道运动，还是肠道益生菌的食粮。

2. 减少外卖、“路边”食物

虽然这些食物虽然美味、方便，但会增加肠胃的消化负担。再说，选择这类食物的人多选择大量的肉等高蛋白食物。而咱们人体摄入过多的蛋白质，会对肠壁造成一定的刺激，增加癌症的发病率。

3. 保持肠道菌群

之所以要这么做是因为肠道菌群发挥的作用，食物分解、营养吸收、免疫反应、新陈代谢等方面都少不了它。建议大家平时不要空腹饮用酸奶等乳制品，少吃辛辣刺激油腻食物，不要随便吃糖、火腿肠、方便面、辣条、薯片、果冻、口香糖等小食品等。

4. 改掉不良饮食习惯

咱们的肠胃很敏感，经不起太多折腾。比如刺激性饮食、夏天猛喝冰镇饮料、偏爱热辣煎炸等等。另外，节食减肥、滥用抗生素、乱吃保健品等也应避免，以免伤害肠胃。

5. 合理运动

运动的一大好处就是可以降低肥胖风险，还能减少由于体力不足肠道运动能力低下造成的便秘。建议大家引导、鼓励孩子多运动，来降低罹患肠癌的危险。

6. 不要抗拒筛查

防肠癌最经济有效的手段就是做好早期筛查。国外肠胃病人手术生存率要高于中国，主要就是因为他们比较重视肠癌筛查。肠胃发病隐匿，早期可能只是出现腹泻、便秘、腹胀等不适，或因为出现便血症状被误以为是痔疮，结果耽误治疗。建议健康人群40岁以上每年都能做个筛查。

警惕肠胃早期症状

如果发现这几种情况很可能是一个“信号”：

1. 便秘，腹泻，或便秘腹泻交叉出现;

2. 排便疼痛，出血，大便恶臭;

3. 下腹疼痛，体重下降;

4. 腹部出现肿块。

一旦身体出现不舒服，请及时就医，排除肠癌的风险!

最后还是要再提醒一下各位家长朋友，孩子不能惯，饮食一定得控制!

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