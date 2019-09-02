这款网红宝宝霜已被查出含禁用成分！你肯定看过

前不久，又有2款宝宝霜出事，其中一款还是个网红产品。

达妈浏览国家药监局信息时发现，发布了这样一则关于2批次不合格化妆品的通告：

这可不是一般的化妆品，而是给宝宝的护肤品啊~涉及的标示生产企业、不合格产品为：

标示为 广州腾跃生物科技有限公司生产 的 诺必行 ®婴宝特护膏 检出禁用组分酮康唑;

标示为 平舆冰王生物工程有限公司生产 的 冰王 ®舒英宝母婴平安膏 菌落总数超标。

这款宝宝霜不要再用了！

令达妈感到吃惊的是，确认被检出酮康唑这一禁用成分的竟然是火爆妈妈群的宝宝霜「诺必行婴宝」。这可是不少母婴店和微商都力推的网红产品，号称“湿疹一擦就有效”、“不含激素天然无刺激”、“红屁股淹脖子都可以使用”。

看，就是这款：

酮康唑有毒副作用

那么酮康唑又是什么?为什么会被《化妆品卫生规范》明确规定禁用呢?

这是一种抗真菌的抗菌药物，有口服制剂和外用制剂2种。后者主要用于手癣、足癣、体癣、股癣、皮肤念珠菌病、头皮糠疹、脂溢性皮炎等病症的治疗。当然了，含有这一成分的外用制剂遵医嘱适量外用没问题。但如果长期使用，安全性就要打个问号了。

据近些年药品药品不良反应监测中心的统计来看，复方酮康唑的外用制剂导致的不良反应数量不算少。所以，早在2017年9月1 日，国家药监局就发布公告，将复方酮康唑发用洗剂、复方酮康唑软膏、酮康他索乳膏调出非处方药目录，按处方药管理。也就是说，上述含有酮康唑的外用制剂均属于处方药，需在医生指导下合理使用。

而含酮康唑的口服制剂可能导致严重肝毒性反应，同样也是属于处方药，需要在医生指导下使用。

诺必行婴宝呢，这可是一款「妆」字号护肤品，并不属于药品！我们国家现在没有儿童化妆品和护肤品的相关规定，相关产品参照的是《化妆品安全技术规范》(2015 年版)。

很显然，酮康唑是禁用成分。但它却被加在了给婴幼儿用的宝宝霜里，简直了!

某些宝宝霜添加激素

除了这一问题，一些宝宝霜还添加激素。今年的3月13日，《中国消费者报》发布了一篇重磅报道——市面多款热销“宝宝霜”竟然违规添加地塞米松醋酸酯、氯倍他索丙酸酯、莫米他松糠酸酯、倍他米松醋酸酯等激素。

一共选购了8款，其中就有6款含有激素，有的还是大家所熟知的大品牌，有的甚至添加了3种以上的不用激素。太可恨了！要知道，激素就类似于“皮肤鸦片”。遵医嘱少量使用ok，但长期、大量接触会造成皮肤依赖，破坏皮肤正常的新陈代谢，抑制细胞活力，致使角质层变薄，同时扰乱皮肤微生态平衡，损坏皮肤屏障功能，于是皮肤会越来越敏感，免疫力下降。然而，有些家长不知情或缺乏科学知识，把这些“加料”的产品当做普通护肤品长期给婴幼儿使用。

提醒大家，一定要警惕那些自称「纯天然」「无副作用」的婴幼儿护肤品，因为它们很可能添加了酮康唑、激素这些“可怕”的成分。

宝宝湿疹了应该怎么办?

做好皮肤大的保湿工作hin重要。轻度湿疹(皮肤只是有点变红，脱皮，或只有几个小疹子）甚至可以因此治愈。如果严重的话，应在医生的指导下使用激素药膏，同时配合保湿。

大家可以选择霜、乳膏这样剂型的护肤品，效果更好。建议尽量选择知名品牌好口碑的产品。若不放心市面上的产品，也可以购买医院自制的宝宝霜。每次使用时一定要用够量，确保宝宝皮肤能一直润润的。如果是严重的湿疹，更要多涂抹一些。

Tip:炉甘石洗剂

这是达妈家中常备的一个东东。别小看它，它看是被世界卫生组织(WHO)列入儿童基本用药清单，推荐为婴幼儿优先使用的安全药物。宝宝出现痱子、荨麻疹、水痘、尿布疹等状况，未破损皮肤处都可以使用。需要注意的是，有些炉甘石洗剂会添加薄荷脑，不要给2岁以下宝宝使用。

至于激素药膏，大家不要太害怕。一般这类药物长期使用的不良反应局限于皮肤，表现为皮肤变薄或色素沉着，遵医嘱使用即可，不用太担心。

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