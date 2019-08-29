3分钟简笔画：扎辫子的小女孩儿

今天给大家分享个3分钟简笔画教程，说是三分钟，其实很简单或许只需一两分钟就能搞定哦~

下面我们来看gif图

然后是步骤分解图咯

1.照旧是【人】字开头，画出头发的第一步

2.然后是两个小耳朵

3.再下来就是脸蛋儿和脖子了：注意，脸蛋可以画大一点儿，包子脸才可爱

4.下面是身体：先画两个肩膀，再画一条弧线作为衣服领子

5.我们可以画一个简单的W字领

6.下面把头发补充完整：你可以想象成一个坍塌的M

7.接着就是两个小辫子了：一边画5个叠在一起的圆圈，末端画点儿直线就可以啦！

8.想给她戴副大饼眼镜：不想画眼镜的可以自由替换成其他表情哦

9.最后涂上自己喜欢的颜色就好啦，是不是很简单

喜欢的朋友赶紧拿起笔来试试吧！

此处，还可以带着孩子这样玩——

在纸上画一个，涂上颜色后，沿着下方的虚线剪下，末端绕成一个圈，用透明胶粘起来，就可以套在手指头上玩儿啦！

可以自己画一堆男的女的、老的少的、猫猫狗狗……

几乎0成本的亲子游戏，你值得拥有

如图——

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