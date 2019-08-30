掌握这些一手知识，宝宝睡眠更安全

宝宝刚出生的第一个月，入睡其实是比较简单的，因为这一时期，基本上孩子就是睡醒了吃，吃饱了睡，适当哄哄就行。但是，对于很多新手父母来说，光是想象一下孩子睡觉时有可能发生的那些画面，就足以让他们自己吓死自己了。现在信息越来越发达，什么8个月宝宝被亲妈睡觉闷死的新闻屡见不鲜，这些都让刚当上父母的人，胆战心惊。

了解婴幼儿睡眠的风险因素

事实上，1个月大到1岁之间，导致婴幼儿意外死亡的最大原因就是猝死综合征。光听名字就让人心生畏惧，但是，问题也在这儿，目前导致婴幼儿猝死综合征的原因尚不明确，只是经常会发生这种案例，婴幼儿会在睡眠时离奇死亡（排除人为因素不小心捂住了宝宝口鼻的情况）。

哪些睡姿是儿科医师明令禁止的

国外研究已经发现，让婴幼儿俯卧睡觉，这种睡姿导致宝宝猝死的可能性更大。对于1岁前的婴幼儿来说，几乎全球的儿科医生都会建议，让宝宝仰卧入睡。大概4个月左右，宝宝学会了侧睡之后，不少父母就会发现一件很可怕的事情了，有时睡到半夜发现，明明是让宝宝仰卧睡的，这会儿宝宝已经自己翻过来了，而且脸和肚子朝下睡。

如果半夜宝宝老换睡姿怎么办

如果你发现宝宝的睡姿换成了俯卧，这时把宝宝轻轻翻转回来即可。如果这件事让你很担心，那也可以买宝宝睡眠调整器，这种设备可以帮助让宝宝固定一个睡姿。不过医生一般也会说，买这种东西，更大程度上是父母的自我安慰，其实对孩子的睡眠安全来说，并没有太大帮助。很多新手父母会认为，婴幼儿猝死都是窒息导致的，所以不让孩子翻身不就行了吗？其实不然，截止到目前为止，全世界应对这一问题都没有什么较好的解决办法。

哪些东西不要放在床上

对于大人来说，你唯一能做的事情，就是把床弄弄好，比如床垫不要铺的太软，甚至高于宝宝，或者让孩子陷在里面。事实上，确实有不少案例发现婴儿是陷在过于柔软的床铺里导致的窒息死亡。另外，一个比较好的习惯是，确保孩子入睡之前，没有毯子、衣服或者玩偶之类的东西靠近宝宝的脸颊四周。如果是家里其他人照料宝宝，也要明确这一点，床上不能放任何玩具或者毛绒制品。睡觉时，孩子的毯子也以盖到胸口为宜。

如果孩子太饿太热或尿湿了，都会影响入睡

如果半夜孩子还不肯睡，快速检查以下事情：房间是不是太热，被子是不是盖的太厚，孩子在出汗，或者房间湿度过高，孩子是不是尿湿了。其实小宝宝所在的房间不需要太暖和，大人感觉到适宜的温度就可以。另外喂养时，就把宝宝放在你顺手的一侧，这样宝宝如果吃着睡着了，那就可以顺手把孩子放到婴儿床上，不用换手换姿势了。其实，一段时间后，孩子入睡的规律就会更明显一些，掌握好它，遵循这个规律，让孩子舒适地入睡就可以了。

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