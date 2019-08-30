孩子必备的优秀习惯，一旦拥有成绩不好都难！

生活中有很多妈妈烦恼，为什么自己家孩子成绩就不如别人，是孩子没别人聪明还是自己有什么没做好？其实很多时候，并不是孩子智力不如别人，而是他没有良好的学习习惯。

其实按照现在的医疗和营养水平，孩子的智力发展都差不多，真正有区别的是各自的习惯。只有让孩子拥有良好的学习习惯，他们才能拥有好成绩。下面就是孩子必备的习惯，一起来了解下吧：

1.尊重老师的习惯

想要学好老师教导的知识，就要先相信和尊重老师，这样孩子才会适应老师，并且学会欣赏自己的老师。将来长大后，这类孩子更容易适应社会，不会因为一些不如意而埋怨别人。

2.自学预习的习惯

每位老师基本是要带数十名孩子，这就表示他们没法全身心教导每个孩子，为此孩子自身就要提高自学能力，而提前预习就是非常好的自学方式。生活中，家长们可以督促孩子自己查资料、研究新知识重点，遇到的问题可以都记下来，在课堂上重点解决。这种有针对性的听课，才能让孩子真正学到需要注意的内容。

3.专心上课的习惯

每节课45分钟，期间老师的知识点会一个接一个抛过来，一旦走神那么就可能错过，有些课程往往错过一个知识点就直接听不懂了。所以一定要告诉孩子，哪怕你已经提前学过了，还是要认真听老师的思路和讲解，这样才能对比分析并且找出解决问题的方法。在此期间，一定要做好记忆，加深对知识点的印象。

4.认真观察的习惯

学习本身就是一个观察的过程，只有能清楚地观察和认知客观事物，才能打开知识宝库的大门。平常可以让孩子多去观察身边的人和事，逐渐养成观察习惯，培养他们敏锐的观察能力，这对孩子未来的学习大有裨益。

5.勇于提问的习惯

老师不害怕学生不会，而是害怕他们明明不会还不问。学习本来就是个发现和解决疑惑的过程，而当解决不掉时就需要找人帮忙，所以一定要鼓励孩子提问，能提问、举一反三的学生永远都是老师最喜欢的。

6.独立作业的习惯

白天上课是学习的过程，晚上回家做作业则是巩固的过程，然而有很多孩子单纯地把作业当成了老师的任务，总是应付了事，时间久了学习效果也就越来越差。所以要把作业重视起来，不仅要认真完成，还要学会总结；而爸爸妈妈们也不要提供太多帮助，培养他们独立写作业的习惯，毕竟将来考试都是他自己一个人完成。

7.仔细审题的习惯

题都看不懂，自然答不对题目了。所以一定要培养孩子的身体内容，学会抓关键词、正确理解内容，并且揣摩出题人的思路，这样才能在考试中取得好成绩。此外还要让孩子多细心，因为审题不仔细而丢分的情况太多见了。

8.时刻反思的习惯

比如做出一道题的时候，要反思这道题是怎么做出来的？为什么要这么做？我是怎么想到这个方法的？有没有其他更简单的方法？有没有可能变通一下而变成另一道题？而如果做错那么更要反省，为什么做错？是不是方法不对？要怎么做才能避免？

9.复习归纳的习惯

复习就是消化知识，加深理解和记忆。让孩子每天都把当天的东西整理复习一遍，每周再做个总结，这些都可以让孩子对知识加深印象，时间久了就会刻在脑子里，很难在忘记。

培养孩子的学习习惯，就像是当年教他走路一样，发现他们姿势不对就及时纠正，慢慢的他们就能独立行走了。另外要切记，习惯的培养需要很长的时间，家长们一定要有耐心，不能三五天没有效果就轻言放弃。

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