母乳喂养VS奶粉喂养，利弊大比较

生活中，是不是决定亲自母乳喂养宝宝，一般都和妈妈的生活方式直接相关。比如我们知道，很多女明星都喜欢奶粉喂养，因为母乳喂养会使得胸部下垂，影响形体，从而耽误她们复出。

是什么在影响母乳喂养

其实，对于我们普通妈妈来说，也是一样，母乳喂养意味着更多的工作。你需要处理好乳汁的排出节奏，如果有事外出，也需要定时挤奶，一般乳汁充足的妈妈都需要2个小时左右挤1次。此外，你还需要储备充足的母乳，以便不时之需。比如你突然想吃一顿刺激的饮食，这一顿你觉得不喂，那就得用上储备奶了。

更大程度上，决定是否母乳喂养，取决于女性的工作。绝大多数工作都没有这个时间和灵活度，让你2-4个小时哺乳1次。

母乳喂养的好处

母乳喂养的宝宝更健康，免疫力更棒，母婴的关系更亲密，这一点毋庸置疑，这也是为什么国家大力提倡爱婴医院的原因。母乳重点的营养物质，可以增强宝宝应对疾病和感染的抵抗力，让宝宝更快地长肉肉，这一点奶粉喂养的宝宝可是赶不上呢！而且，母乳可以使婴儿在很长一段时间内不遭受疾病的侵扰。以上这些都是医学上可以检测并且已经证明的事情。

不过医学无法测量的事情，也极为重要。比如，妈妈在母乳喂养的过程中是何种想法、情绪，这些因素对实际哺乳过程的影响有多大，多重要，我们还不得而知。不过我们已经知道的一点，母乳喂养的宝宝要比奶粉喂养的宝宝更容易被安抚和入睡。研究比较了母乳喂养的宝宝和奶粉喂养的宝宝，结果发现，只要母乳喂养的宝宝被喂了充足的母乳，他们总是会在各个方面呈现出领先的优势。与此同时，母乳喂养的妈妈也会感受到和孩子更好的亲子联系，而且产后恢复上，减肥也更容易一些哦！母乳喂养每天会额外消耗掉产妇500卡路里，那一周就是3500卡路里，这可真是“燃烧我的卡路里”了！

奶粉喂养的好处

当然，奶粉喂养有时也是不得已而为之，比如你的乳汁就是不够宝宝吃。这时候，一般儿科医生会建议你混合喂养，这样宝宝既能喝到母乳，又有奶粉作为保障，不至于吃不饱。比如你感冒发高烧或者身体不适，导致乳汁质量受影响，或者数量不足。当然，这些情况都是极少数的。很多一出院就断奶的妈妈，多数是因为母乳喂养让生活变得更麻烦，更手忙脚乱。不少妈妈没办法辞职在家当全职妈妈，多数工作也不允许她们想哺乳时就哺乳，所以奶粉喂养就成了她们的首选。

学习正确的哺乳方式，给自己信心

有些妈妈甚至一开始就放弃了哺乳，那是因为她们在学习哺乳方面有困难，比如存在乳头扁平、短小等情况，那喂养对于她们来说就变得异常艰难。她们会感到受挫，当妈妈还要学习这种技能？自己怎么连给宝宝喂养都不会？孩子饿着直哭，自己好无能！这些都很正常。现在医院都会在生产后教学母乳喂养，国家也在提倡母乳喂养，所以这种情况已经有所改善了。如果能亲喂的话，还是建议麻麻们自己喂养宝宝的，如果实在困难，最开始可以借助乳盾，或者用电动吸奶器，将乳头适当吸出，这样就更容易一些。

当然，不管你是不是决定亲喂，生产完之后，你都需要及时排空乳汁，一直到乳汁慢慢减少，最后没有。所以在这之前，吸奶器、储奶袋、储奶桶，消毒器，这些东西你得天天和它们打交道。

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