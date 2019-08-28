男子囚禁15岁继女3年，竟毫无悔意

据台湾媒体报道，一名男子认为继女不听从管教，竟伙同妻子将继女囚在家中，还用胶带封住窗户，让其在不见光的房中生活，长达三年之久。目前这对夫妇已经遭到检方起诉。检察官痛斥这对夫妇不配为人父母，且态度恶劣，没有一丝悔意，希望法院予以重判。

认为不服管教，男子囚禁继女三年

据悉，37岁的余某嫁给42岁男子张某后，张某就成了少女的继父。张某表示，继女平常交友复杂，还不服从管教。2015年9月，他和妻子将继女关在2楼的小房间中，还用胶带把唯一的外窗封住，仅定期送去食物和生活必需品，限制女孩人身自由长达三年之久。

女孩被警方救出，身心受重创

直到2018年10月，当地街道工作人员获知了该情况，于是立即向警方报案，这才将孩子救了出来。这对夫妇承认，女孩三年来都未离开过房间，就连窗户也被他们封了起来。据了解，由于长期受暴，这名少女的身体已经受损。

检方认为，作为父母，理应悉心呵护女儿，这对夫妇却以管教之名将女儿长期囚禁家中，给孩子的身心健康带来巨大伤害。而且，二人在案发后没有丝毫悔意，态度极差，因此检方要求法官重判。

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