香港荷花BB展成功落幕，艾拉厨房Ella’s Kitchen惊艳亮相

近日，2019年最受家长关注的亲子盛事——第29届国际婴儿、儿童用品博览会（香港荷花BB展）于香港会议展览中心成功落幕。本届荷花BB展为期4天（8月2日到8月5日），由荷花集团举办，是全港最大亦备受瞩目的亲子展会，今年的博览展区横跨2层展馆，参展品牌包括但不限于婴幼儿食品、婴幼儿用品、产前后用品等，共有逾1000个品牌展位。

艾拉厨房：健康又营养的有机辅食选择

艾拉厨房Ella’s Kitchen作为专注为孩子提供健康、营养美食的婴幼儿食品品牌，非常荣幸再次获邀参与此盛会。本次展会艾拉厨房Ella’s Kitchen携王牌产品彩虹系列、新品米粉以及其它单口味果泥、混合口味蔬果肉泥等惊艳亮相，期待为家长们带来更多健康食品选择。

艾拉厨房王牌产品：彩虹系列有机果泥

展会中，艾拉厨房彩虹系列有机果泥（6个月以上婴儿适用）受到家长和小朋友们的热烈欢迎，也是销量最好的产品之一。彩虹系列是品牌成立后的第一个系列，共7款产品，以颜色区分，每种都含有4种有机水果成分。其配方基于“彩虹营养学”出发，即从小让孩子尝试更多口味的食物，有利于婴幼儿摄取全面平衡的营养值。同时，更早接触更多不同口味食物的孩子，或能减少将来偏食的概率。彩虹系列是艾拉厨房Ella’s Kitchen的王牌系列产品，自推出后广受好评。本次展会颜色齐全，一度引起热卖潮，场面十分热闹。

艾拉厨房新品米粉正式登陆天猫

与彩虹系列同样受欢迎的是艾拉厨房新推出的米粉产品。新品米粉（6个月以上婴儿适用）是艾拉厨房Ella’s Kitchen来自英国的营养专家们今年新推出的又一力作，已于8月正式登陆天猫艾拉厨房Ella’s Kitchen海外旗舰店，期待为更多中国孩子带来营养美食新选择，同时新品米粉入驻天猫也彰显了品牌对中国内地市场的重视。

新品米粉共3款，分别为低敏无麸质大米米粉baby rice cereal、原味多谷米粉multigrain porridge、多谷香蕉味米粉banana multigrain porridge。其中，两种多谷米粉添加了铁、锌、钙质、维他命A、B1、D及纤维等多种维生素及矿物质。其中大米味道充满米味，味道接近明火刚刚煲好的绵绵白粥，香滑美味。

展会期间，艾拉厨房Ella’s Kitchen相关产品受到家长和孩子们的热烈欢迎，为期4天的展会也让艾拉厨房Ella’s Kitchen接触到了更多他们对于食物的有趣想法。艾拉厨房Ella’s Kitchen将始终秉承爱与责任，为全世界的孩子们提供健康又美味的食物。

*关于艾拉厨房Ella’s Kitchen：

英国著名婴幼儿食品品牌，2006年由Paul Lindley创立于英国，致力于为孩子提供安全、美味、优质的食物。旗下产品包括但不限于婴幼儿果泥辅食、米粉、零食等，在英国境内Tesco、ASDA、Sainsbury’s、Waitrose、Morrisons多家超市有售。此外，在中国香港，万宁、屈臣氏等都有艾拉厨房Ella’s Kitchen相关产品在售；在内地，有线上天猫国际「ellaskitchen海外旗舰店」以及「艾拉厨房旗舰店」，线下有丽家宝贝母婴连锁、Qtools 母婴连锁、万宁等销售点。

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