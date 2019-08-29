同一天4起事故，7人死亡！这个地方对孩子来说，太危险！

近日一则令人心痛的新闻在网上引发关注。

就在8月25日，贵州黄果树瀑布景区发生一起10岁男童溺水事件，孩子的3名亲属下水营救，造成2死1伤。

然而更令育姐痛心的是，就在同一天，8月25日，还有三个地方也发生了类似事件，落水者都是孩子，造成5人不幸遇难，其中4个孩子，还有一位父亲。

25日 贵州黄果树瀑布

10岁男孩河边落水

3名亲人跳水营救，2死1伤

25日下午，来自北京的游客赵伟带着妻子、儿子、大舅哥，一行4人在黄果树瀑布景区游玩。10岁的儿子小添独自去河边洗手，未料河边石头湿滑，小添不慎落水，被湍急的河流冲走。

赵伟见状，立刻与妻子、大舅哥相继下水营救，然而河水实在是又深又湍急，3个大人即使会游泳，也无法在水流里稳住身形，纷纷被冲走。赵伟被冲出300米才抓住一根树枝脱了险，大舅哥被人救上岸，重伤，被送进ICU抢救。

而妻子、孩子都已不见了踪影……

26日，妻子儿子的遗体被搜救队找到。

遇难母子

25日 浙江舟山

男孩在海边码头被浪卷走

父亲跳海营救不幸身亡

同一天，25日下午，在舟山嵊山镇泗洲塘码头，一个男孩被海浪卷走，孩子的父亲跳进海里去救，当地居民也纷纷展开营救，最后父子二人被救了上来，孩子没有大碍，但父亲抢救无效不幸身亡。

据现场目击者回忆，当时是父母带着一双儿女在码头附近看风景，10岁左右的男孩大概是觉得码头下方靠近大海的地方，视野更好，就跑了下去，不想沿海风急浪高，高高卷起的海浪一下子就将他卷入了波涛汹涌的大海。

孩子的父亲发现后，立刻跳进海里相救。然而大海无情，夺去了他的性命……

25日 湖南永州蓝山县

4个小孩在一水坑里洗澡

意外溺水身亡

事发于永州蓝山县，当日中午，4名小孩在一水坑里洗澡，意外溺水身亡。

当地政府已成立专项调查小组，对事故原因进行调查。

开学季即将来临，然而这4个孩子再也没有机会回校了……

25日 济南黄河岸边

3个少年玩耍时不慎掉入深坑

幸被钓鱼小伙救起

落水的是三个相约游玩的初中生，两个女孩，一名男孩。

事发时，两个女孩手牵手在黄河边试探着蹚水前行，男同学跟在她们后面提醒她们别再往水里走了。结果有个女孩脚下被绊了一下，陷进水坑里，旁边的女孩伸手去拉，不料一起掉进了深坑。

男同学见状立马前去救人，却瞬间被淹，水直接漫过头顶。

幸好在旁边钓鱼的年轻小伙赶来相救，用木棍将几个孩子拉上了岸。

夏季溺水事故频发

安全教育刻不容缓

溺水已成为中小学生意外死亡的头号杀手，这句话相信很多家长都听过也看过，但是依旧有很多家长不把它放在心上。一时的疏忽，也许造成的就是终生的悔恨，谁也无法预料，在哪个瞬间，意外会突如其来……

所以平时的安全教育就显得尤为重要。假期防溺水，一定要对孩子着重强调，反复教育，督促孩子绷紧安全这根弦。

1.如果是幼童，家长需要时刻看护好，让孩子呆在自己的视线里，防止溺水、高空坠落、走失等意外事故。

2.即使是大些的孩子，当他们外出玩耍时，也要知道他们去哪里玩，跟谁出去玩，什么时候回来。若是孩子相约去野外玩水，一定要有成年人陪同，否则及时制止。

3.“六不准”，一定要反复告诫孩子。

（1）不要私自下水玩耍；

（2）未经家长允许，不要擅自与人结伴游泳；

（3）无成人陪同，不要独自游泳；

（4）不去没有安全设置、没有专业安全员的水域游泳；

（5）不去陌生水域玩耍；

（6）遇他人溺水，及时呼救并报警，不要擅自下水营救。

如何进行溺水后的救护？

溺水者失去意识后，黄金救护时间只有4-6分钟，掌握正确有效的救护方式显得极为重要。

网上曾经广为流传一种倒挂控水法，其实这种方式属于无效急救，延误救援时间不说，甚至可能加重溺水者缺氧。

如何科学救护，应该观察溺水者的状态，不同情况处理方式也不同。

1.溺水者清醒，有呼吸和脉搏

这说明溺水时间较短，没有生命危险。此时拨打120，给溺水者做好保暖工作就行。

2.溺水者已昏迷，有呼吸和脉搏

拨打120急救电话，并清理溺水者口腔、鼻腔里的异物，让其侧卧，陪伴在一旁密切关注其呼吸脉搏，情况异常时及时进行心肺复苏。

3.溺水者昏迷，没有呼吸，有脉搏

立即清理溺水者口鼻异物，进行人工呼吸。待其恢复呼吸后，将其侧卧，做好保暖，等待救援人员。

4.溺水者昏迷，呼吸脉搏皆无

立即清理口鼻异物，给予人工呼吸，进行胸外按压，持续至溺水者恢复呼吸脉搏，或是医护人员抵达现场。

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