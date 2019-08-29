BB不爱笑＝不聪明？妈妈你别糊涂啦

最近有宝妈跟育姐反应，说自家宝宝特别高冷范，怎么逗都不爱笑，这是怎么回事？老人常说，爱笑的宝宝更聪明，难道自家宝宝是智力低下吗？emmmm，这个想法对宝宝来说有些残忍了哈，下面育姐就给大家好好说一说这个问题。

不爱笑并非是笨，而是缺铁

一般来说，宝宝到三个月左右就会笑了，只要看到熟悉的大人在逗笑，就会做出各种反应，咧开嘴笑，手舞足蹈等等。有时候，就算没有大人的逗弄，小家伙只要精神状态好，肚子饱饱，也会兴高采烈地露出满足的笑容。孩子爱笑是好事，也是潜在说明各方面发育都不错。

但现实生活中，确实有一部分宝宝不爱笑，但这种情况不一定是智力低下导致，而是另一种疾病发出的信号：缺铁！

是的，你没看错，一般来说，患有缺铁性的孩子，往往表情呆板，脸色灰黄，而且容易哭闹，如果不及时进行补充的话，病情严重起来，可真的会影响智力哦~

如何给宝宝补铁

那么如何给宝宝补铁呢，完全可以通过食疗进行：

1.宝宝四个月前，无需补充，这个阶段的宝宝只要是健康足月的孩子一般是不会有缺铁的情况。

2.宝宝4-6个月，这个阶段体内存储的铁已经消耗得差不多了，如果是母乳喂养，此时可以在医生指导下使用口服铁剂。如果是奶粉喂养的宝宝，如果喝的是铁强化奶粉，就不用额外补铁了。

3.宝宝6-12个月，这个阶段的宝宝要开始加辅食了，可以多吃一些含铁高的食物，比如猪肝、鸡蛋、牛肉、鱼、黑木耳、菠菜等等。

4.宝宝1-3岁，此时要继续吃一些富含铁的视频，比如海鲜、红肉等等，另外每天要多吃一些维生素C含量比较高的蔬菜和水果，可以帮助宝宝更好地吸收铁。

注意，如果食补效果不明显，建议及时就医，不可耽误。此外，在日常生活中，父母要多多“刺激”孩子，比如用俏皮的语言、丰富的表情，各种玩具等等激发宝贝的情绪，让宝宝收到你充满爱的信号，这样宝宝会变得越来越爱笑，而且对孩子的大脑发育也非常有益哦~

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