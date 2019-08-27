女子就医看肾结石，不料产下三个娃

据英国《每日邮报》报道，近日，美国南卡州发生一起令人吃惊的事，一名女子以为自己肾结石复发，便去医院就诊，不料却产下了三胞胎。而在此之前，她并不知道自己怀孕。

以为肾结石复发，去医院就诊生下三胞胎

据了解，这名女子名叫丹妮特·吉尔茨，34岁，居住在南达科他州斯特吉斯市，是两个孩子的妈妈。8月10日，吉尔茨感到腰腹部剧痛，以为是肾结石复发，于是立即前往医院就诊。

医生检查后发现，吉尔茨哪里是肾结石复发，她是要生了！而且，吉尔茨怀的还是是双胞胎，已经有34周了。于是，医生马上给她做了剖腹产手术。

做手术时，医生惊讶地发现，原先的诊断也有误，她怀的是三胞胎，而不是双胞胎！三个宝宝相隔4分钟陆续降生，每人的体重大约有4磅（约合1.8公斤）。

孕期毫无察觉，三胞胎获网友众筹

吉尔茨表示，这件事大家都难以置信，自然受孕怀上三胞胎、没有出现孕吐、胎动，到了孕34周竟然还一点都没察觉！

目前，吉尔茨和三个宝宝已出院回家，她和老公为宝宝们取名为布雷兹、吉普赛和尼基。网上也出现一个为三胞胎发起的众筹项目，目前已筹集1000多美元。

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