这样惩罚孩子，才是真有效！快来看看

知道如何有效地惩罚行为不端的孩子，对于能培养成一个成熟、能干的成年人至关重要。如果一个孩子从未学会分辨对错，那么他可能会在学业上、职场上甚至心理上都遭遇困难。因此，现在就开始为孩子考虑一个公平但有效的惩罚策略，不会为时过早。

1.剥夺特权

一个适用于所有家庭的惩罚方法是剥夺行为不端的孩子的特权。例如，如果孩子因为没有做作业而成绩不佳，那么可以只允许他周末玩游戏，直到考试成绩提升。

Tips：剥夺孩子的特权而不是他们的基本需求。暂时不让孩子看电视是一回事，但不让孩子睡觉等则是虐待儿童哦~

2.要求“赔偿”

当孩子造成财产损失时，这是一个特别有用的策略。例如，如果孩子故意在厨房桌子上画画，一个很好的惩罚就是让他们和爸爸一起打磨、给木头上光油，让桌子恢复如新。

3.使用休息时间

如果使用得当，短暂的休息可以帮助情绪激动的孩子冷静下来，避免孩子出现不好的举动。暂停时间的长短根据孩子的年龄和不良行为的严重程度而有所不同。对于像顶嘴、不听话这样的小错误，给孩子一分钟的休息时间即可。

4.让孩子承担后果

家长要让孩子自己承受不良行为所造成的后果。例如，如果一个孩子光顾着玩玩具不肯吃晚餐，那么大人吃完饭后就把桌子收拾干净，让孩子尝尝没饭吃的滋味。这种方法帮助孩子们建立自律，帮助他们在以后的生活中取得成功。

5.不准孩子出门

随着孩子年龄的增长，他们开始与同龄人建立重要的社会关系，并享受和朋友在一起的时光。如果家长阻止孩子参加他们认为重要的事情，比如朋友的生日聚会，能够起到不错的惩罚效果。注意，这种措施不应该是永久性或半永久性的，因为阻止孩子社交可以认作是一种虐待。

6.让孩子当面道歉

发自内心的道歉力量巨大。如果孩子弄乱了邻居的花盆，那么就带着他去道歉，为了增加效果，也可以让他帮忙重新打理好。

孩子面对面地向他们伤害过的人道歉，不仅会迫使他经历一段不愉快的经历，以此来作为一种惩罚，还会让他们为成年后的生活做好准备。

7.谨慎使用安全的体罚

有些父母强调永远不对孩子动手，但对传统父母来说，打孩子耳光、屁股是可以的。如果决定使用体罚，把它留给孩子最严重的过错。过分依赖体罚会削弱效果，更糟的是，它还会让孩子们明白，可以伤害不如自己强大的人。

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