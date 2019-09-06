给宝宝喝牛奶的正确姿势，看完你就明白了！

“每天一杯奶，强壮中国人”，虽然这是一句广告语，但是牛奶的确是非常优质的营养饮料。在《中国居民膳食指南》中，也推荐大家每天食用液态奶300克。

生活中妈妈们也愿意给宝宝喝牛奶，只不过却忽略了很多细节，结果营养没补到多少，给宝宝健康带来不利。所以今天就给大家科普一下，给宝宝喝牛奶的小细节：

1.多大的宝宝能喝牛奶？

新生宝宝肠胃还没有发育完全，直接喝牛奶负担过重，所以一般0-6个月的宝宝我们推荐纯母乳喂养；宝宝半岁后，依然推荐母乳，如果确实没法坚持，可以给宝宝添加配方奶粉。等到1岁以后，宝宝的肠胃基本能消化牛奶，此时就可以给他们买一些比较好的鲜牛奶。部分宝宝有乳糖不耐受的情况，可以为他们准备一些无乳糖牛奶。

2.宝宝不喝牛奶怎么办？

首先要搞清楚宝宝不喜欢牛奶的原因，有些宝宝只是不喜欢装牛奶的容器，此时只需要换一个他们喜欢的容器即可；另一类宝宝可能是不喜欢牛奶的味道，针对这类情况，可以改变牛奶的味道，比如将牛奶做面包，或者可以用乳制品代替，比如酸奶、奶酪等等。当然如果孩子实在不想喝，可以通过其它食物来补充营养，没必要过分纠结。

3.可以用牛奶替代水吗？

有些妈妈觉得，牛奶里有那么多水，宝宝恰好不喜欢喝水，不如就用牛奶替代水。重要提醒，这是非常错误的想法，大量喝奶会让孩子食欲下降，变得吃不下饭，并且还可能导致便秘问题，严重的会出现缺铁、贫血的情况。一般来说，2岁以前的宝宝，每天可以喝少量牛奶；2-3岁每天可以喝500ml，再大一些保证每天有300ml即可。

4.可以直接喝冷牛奶吗？

可以喝。现在市面上销售的牛奶基本都经过巴氏杀菌消毒，安全性比较高，所以完全可以直接喝。不过考虑到宝宝肠胃耐受能力，妈妈们注意不要让宝宝喝得太快，减轻对肠胃的刺激。如果确实担心，那么也可以给宝宝喝热牛奶，注意温度不要太高，否则营养素会损失的比较严重。

5.如何给宝宝挑牛奶？

因为之前的奶粉事件，所以现在国家对于乳制品的把关非常严格，只要是通过正规途径购买的大牌牛奶，乳品质量都在标准之上。当然品牌与品牌之间还是有区别的，妈妈们可以仔细看看配料表，一般配料表越长就表示添加剂越多，越简单越好；此外我国规定，牛奶蛋白质大于2.9g/100ml，碳水化合物则应该小于6g/100ml。

6.调和奶能给宝宝喝吗？

有不少妈妈表示，宝宝并不喜欢喝鲜牛奶，对各类调和奶非常有兴趣，熟悉的就有某仔牛奶、某某酸酸乳等等。其实这类并不能算牛奶，最多是乳饮料，其含糖量很高，长期给宝宝喝不仅容易厌食还可能导致肥胖。所以说如果宝宝已经喜欢上了，那么最好下决心给他戒掉，不要因为宝宝哭闹而妥协。

7.宝宝能喝羊奶椰奶吗？

牛奶和羊奶的营养价值差不多了，但是相较于牛奶，羊奶的分子更小，所以更容易吸收。当然有优点自然也有缺点，羊奶中缺乏一些营养素，比如叶酸、维生素B12等等。所以如果决定长期给宝宝喝羊奶，那么就要注意多给他们吃富含叶酸、维生素B12的食物，必要的情况下需要额外补充。至于椰奶还是把它当饮料吧，宝宝一岁以后偶尔尝一次，不可以大量饮用。

8.宝宝睡前能喝牛奶吗？

睡前吃喝任何东西都不是好的选择，一方面吃太饱容易影响睡眠，另一方面就是可能导致龋齿问题。所以不建议让宝宝在睡前喝牛奶，而是在晚饭后给孩子喝一杯奶为宜。

9.牛奶能和药一起吃吗？

显而易见，不能。牛奶会影响药物的吸收速度，影响药效。此外牛奶中的钙与镁等矿物质离子还可能与药物发生化学反应，从而产生一些非水溶性物质，这不仅会影响药效，还可能威胁到孩子的健康。所以药物和牛奶不能一起吃，这里建议服药前后1-2个小时不要喝牛奶。

Tips：不推荐购买的牛奶

1.乳饮料：含奶量不足70%，蛋白质含量低，添加了水、香精、甜味剂等，对孩子健康不利。

2.风味奶：含奶量80%左右，为了迎合宝宝口味，添加了各种香精，对儿童成长促进作用有限。

3.复原乳：奶粉加水还原出来的奶，因为多次加工，所以营养损失比较大，质量很难得到保证。

4.儿童牛奶：虽然针对为儿童成长添加了一些营养素，但是还是做了调味，口味也大多偏甜。

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