孩子拒绝上幼儿园？这样做更妥当

眼瞅着马上就到开学的时间了，可一说到孩子上幼儿园这个话题，几乎每个经历过的家长都要崩溃。不管是新入园还是新学期开学，孩子总要大哭大闹一番，这可怎么办？

为什么孩子不愿意去幼儿园？

想要解决孩子不愿去幼儿园这个问题，首先要了解孩子抗拒上学的原因。

1.对新环境不熟悉

孩子上幼儿园之前，一直生活在熟悉的环境里，家里人也是天天围着他们转。不过进了幼儿园就不一样了，不但要面临陌生的环境，而且还发现自己也没有在家那么重要。上课不能随便讲话，玩玩具需要排队，就连吃饭也得听从安排。这些处处被限制的规则，会让孩子心理产生落差，所以便用哭闹来逃避。

2.缺乏安全感

在去幼儿园之前，孩子每天都跟熟悉的家人生活在一起。可是去幼儿园，就必须每天和“陌生”的老师和小朋友共处，严重缺乏安全感。其次，从情感上来说，当孩子看见父母远离自己的瞬间，总觉得有种被“抛弃”的感觉。对于依赖性比较强的孩子来说，这种分离焦虑也是一种巨大的挑战。

3.自理能力差

现在的孩子都是父母的掌上明珠，平时不管穿衣还是吃饭，家人都给安排得妥妥当当。然而去了幼儿园之后，老师并没有精力照顾到每一个孩子。对于自理能力比较差的娃来说，总会因为达不到老师的要求而产生挫败感，导致不愿意去幼儿园。

4.被小伙伴欺负

对于孩子们来说，幼儿园其实是一个小型的社会。如果孩子比较内向、爱哭闹、又不愿意和别的小朋友分享，自然而然会受到其他孩子的排斥。这样时间一长，孩子只会更加孤独，于是便想法设法拒绝去幼儿园。

父母如何对待入园困难户？

1.提前熟悉环境

决定让孩子上幼儿园的时候，家长可以提前带孩子去玩几次。告诉孩子幼儿园里有好玩的秋千、滑滑梯，还有很多可爱的小朋友，以及经常带着他们一起做游戏的老师。提前让孩子熟悉环境，可以减少陌生感。

2.经常带孩子出去玩

很多孩子内向，离开熟悉的家人之后就变得胆怯。建议家长经常带孩子去游乐园、小区广场等公众场所，让孩子勇于和别的小朋友交流，及时融入集体生活。

3.锻炼自理能力

日常生活中，教孩子正确地表达自己的需求。对于孩子力所能及的事情，家长不要凡事都代劳。最好可以学会自己吃饭、脱衣、提裤子、喝水等，不要担心他们做不好。

4.认同孩子的心理

很多孩子总觉得在自己幼儿园过的不开心，找不到自我，不喜欢和其他小朋友玩。对于孩子的这种心理，家长不要一味的呵斥。只有认同他们的感受，才能让孩子觉得自己没被“抛弃”。

5.按时接送

永远不要问孩子今天去不去幼儿园，即使他们哭闹也要意志坚定。家长把孩子送到幼儿园的时候不要停留，最好马上离开。当然，下午接回家的时候最好能早点到，避免让孩子产生被人遗忘的感觉。

虽然有时候家长已经做了很多准备，但在送孩子去幼儿园的过程中，依然还会出现哭闹的情况。家长切记要“对症下药”，不可心软哦~

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