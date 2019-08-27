孕妈的狂欢，自然少不了零食，教你健康选择！

我们都知道，怀孕期间应该吃得健康，但说起来容易做起来难，孕妇经常会有想吃零食的时候。巧克力、薯片等许多人爱吃的零食，尽管很诱人，但对健康无益。其实，还有一些零食，既美味可口，又含有准妈妈所需要的营养。

1.温和胃部的食物——不加糖的希腊酸奶

酸奶易被肠胃消化和吸收，含有丰富的蛋白质和钙，而且不容易让孕妇反感。如果孕妇对酸奶感到恶心，可以加入一些浆果来调节味道。注意，建议选择用巴氏杀菌奶制成的酸奶，营养更丰富。

2.超级食物——杏干

杏干质地轻巧，方便携带。孕妇感觉体力下降时，可以随时从包里拿出来食用。杏干中含有纤维，能有效缓解妊娠便秘，此外还含有维生素A和钾等营养物质。但是杏干含糖量很高，不可以吃太多哦~

3.每日五份果蔬的助推器——生蔬菜和蘸酱

怀孕期间需要达到每天五份水果和蔬菜的重要目标，这对不少孕妇来说是一个艰难的挑战。低脂鹰嘴豆泥、奶油芝士等蘸酱可以增加孕妇对蔬菜的兴趣，因此不妨蘸酱吃生蔬菜条。孕妈妈可从蔬菜中获得大量的维生素和矿物质，从鹰嘴豆泥或奶酪中获得一些蛋白质和钙等。

4.清甜的食物——哈密瓜片或蜜瓜片

味道清甜可口的甜瓜块很容易消化，而且含有大量的水分，能够为孕妇补充水分。甜瓜块不仅味道相当不错，还富含纤维、维生素和矿物质，包括孕妇必需的叶酸。

5.快速补充能量的食物——香蕉

香蕉富含钾元素，可以帮助孕妇缓解晨吐。香蕉是一种真正的能量补充物，含有的糖分能够迅速转化为葡萄糖被人体吸收，帮助孕妇恢复体力。香蕉食用很方便，在任何地方都可以吃。

6.丰盛的食物——豆子或鸡蛋吐司

如果想要吃一些更有营养的食物，一些全麦面包加上几勺豆子或者一个荷包蛋就可以了。豆子能够补充纤维，而一个鸡蛋能够提供额外的维生素D和铁元素。提醒孕妈妈们，鸡蛋一定要彻底煮熟才可食用。

7.可以吃的零嘴——爆米花

一些人，不管有没有怀孕，一天中总有吃点小零嘴的冲动。爆米花其实是不错的小零食，研究发现，爆米花可能是纤维和抗氧化剂的来源。为了健康着想，孕妇最好吃不添加糖和盐的爆米花。

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