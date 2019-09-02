当妈后，这八件事一定要留心！

虽然在很多妈妈在怀孕期间会看一些育儿书籍，以学习照顾新生儿的方法，但是宝宝出生后依然会忽略一些事情。下面就是关乎宝宝发育的8件事，妈妈们一定要关注起来。

1.第一口奶必须母乳

母乳会随着宝宝需求而自己调整营养配比，所以宝宝刚出生的第一口母乳也是最适合宝宝的。但是现如今，越来越多的新生宝宝第一口奶并不是母乳，而是配方奶粉，有些甚至是黄连水、葡萄糖水的，这种做法非常不科学。

第一口母乳含有大量乳清蛋白，这可以给初生宝宝提供足够的防御力，有大量案例证明，越早给孩子吃配方奶粉，将来患湿疹、鼻炎、哮喘等疾病的概率越高。所以有一句话是这么说的，第一口奶影响宝宝的一生。

2.经常打嗝/打喷嚏

有些小宝宝还没满月，就不停地打喷嚏、打嗝，小脸痛苦的样子让妈妈们心疼不已，担心他是不是生病了。但其实这都是宝宝的自我保护机制，通过打喷嚏、打嗝的方式，清理掉残留在呼吸系统里的羊水和黏液。

另外在宝宝在吃奶的时候，难免会吞一些空气下肚，这也可能导致宝宝打嗝。这种情况妈妈们也不用担心，属于正常情况，事实上每次宝宝喝完奶，都应该把嗝拍出来，以免他们吐奶。

3.长马牙

有时候宝宝的牙龈上会冒出一些黄白的小点，看起来就像是即将长出来的牙齿，也就是所谓的马牙，有些家庭会主动挑破。但事实上一旦挑破就可能出现感染，严重的还可诱发败血症，非常危险。

那么马牙是什么呢？其实他是宝宝生长发育过程中，上皮细胞堆积而成的产物，他们既不是牙齿也不是上火所致。而且马牙也不算疾病，不需要做治疗，在宝宝吮奶过程中牙床和乳头摩擦的过程中，马牙也会慢慢自行脱落了。

4.肠绞痛

有时候妈妈们会发现，宝宝明明挺乖的，却突然开始“性情大变”，尤其是在2-4周大的时候，特别喜欢哭闹。有些宝宝甚至每天晚上6点后到凌晨这段时间，莫名其妙地哇哇大哭起来。

孩子如果出现以下情况：在晚间莫名哭闹；哭闹时双腿向腹部收缩，小手乱动；平常屁多有胀气情况；放屁或者大便时小脸憋得通红；抱着能睡躺下就闹；如果有上述情况并且身体无异常，那么大概率是肠绞痛。

针对肠绞痛问题，妈妈们不用过分担心，因为这病不算疾病，主要还是因为宝宝肠胃还没有发育成熟。如果宝宝哭得厉害，那么可以用飞机抱，这种抱法可以有效缓解肠绞痛现象。

5.只能抱着睡

有很多妈妈都头疼，宝宝在怀里睡得很好，但是一放到床上就马上醒来，如果大人没有再抱起来哄，那么就会哭闹不安，迟迟不肯入睡。针对这种情况，一些老人就表示这是孩子的坏习惯，不能惯着。但事实上，这可能是肠绞痛。

这是因为肠绞痛的宝宝，在大人怀里的时候，腹部会有一些压迫，肠绞痛情况也会有所缓解。所以如果尝试各种方法后，宝宝还是要抱着睡，那么为了能让孩子睡个好觉，家人还是能抱抱就抱抱，等到宝宝肠绞痛消失，问题也会迎刃而解。

6.攒肚子

有些宝宝好多天都不大便，这让妈妈们非常担心，明明一直喂母乳、大便也不硬，孩子怎么就便秘了呢？其实这并不是便秘。随着宝宝月龄增加，他们的消化能力也逐渐提高，而母乳又基本没有没用的杂质，以至于好多天都无法形成足够的大便。

攒肚的宝宝经常好几天甚至十多天都不解大便，自身也不痛苦，等到排便是黄色软便，无硬结，量也不是特别多。如果宝宝食量正常、体重增长正常，那么就不用担心宝宝的攒肚问题，这反而表示他们的吸收很好。

7.枕秃

有些宝宝在满月之后，会出现枕秃情况，头上有一圈没有头发，很多人都觉得这是宝宝缺钙了。这里要注意一件事情，缺钙可能导致枕秃，但不是所有枕秃都是因为缺钙。

宝宝满月之后，头部活动越来越多，后脑勺勺与床面的摩擦频率也变高，相应的脑后的头发就可能被磨掉了。此外有些家庭给宝宝盖的特别厚实，睡觉时很容易出汗，宝宝会因为燥热瘙痒而来回摇头，枕秃情况也越来越重。

所以宝宝枕秃没必要急着补钙，看看是不是因为盖太多太热所致。另外枕秃也会在宝宝2-3岁大的时候就逐渐消失了，妈妈们没必要过分担心。

8.出牙迟

为什么宝宝都8个月，还不长牙齿，是不是营养不良？相信有不少妈妈都有类似的疑问。但其实出牙晚并不一定代表营养不良，妈妈们没必要过分担心。

孩子出牙时间因人而异，有些宝宝6个月就开始萌牙，而有些快一岁还没有出牙，这其实都是正常的，因为长牙的时间可能由遗传基因决定。

当然如果妈妈确实担心宝宝，建议还是去找医生咨询一下。

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