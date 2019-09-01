只因房间有这些东西，孩子罹患了白血病

对于白血病，大家早已经是谈之色变，这是因为一旦患病就基本上要倾家荡产，而且还不一定能完全治好。更可怕的是，白血病已经越来越低龄化，这让很多家庭都苦不堪言……

为了改善居住环境，李先生一家决定买个大房子，这样不仅自己住的舒服，也能给孩子一个独立房间，不用天天和爷爷奶奶挤。然而好日子还没过几天，孩子就被查出了白血病。

对此李先生非常疑惑，家里装修都用的环保涂料，并且晾了半年才入驻，孩子怎么就患上白血病了呢？而且自己也和孩子同吃同住，如果是房子的问题，怎么自己没事呢？

于是李先生在给孩子治病的同时，也请专业人员给家里空气做了监测，结果发现：家里其它地方都很正常，唯独孩子房间甲醛严重超标，而之所以这样是因为孩子房间有很多会散发甲醛的物品。

1.彩色地毯

担心孩子在玩耍时摔倒受伤，李先生在孩子房间铺满了地毯，而且为了让孩子满意，特意选择了印有卡通形象的地毯。殊不知卡通形象的地毯难免会用到各种化学染料，而燃料中很可能含有大量甲醛。

2.布艺饰品

为了让孩子的房间更加温馨，李先生给孩子准备了很多布艺装饰品，孩子也非常喜欢。但是为了让这些布艺饰品看起来更加好看，不少商贩会在里面添加一些定型剂，而定型剂主要成分就是甲醛。

该如何去除家装污染？

李先生一家的遭遇，说明装修污染真的很可怕，大家在布置儿童房的时候，一定要选择甲醛含量低的物品，除此以外还要注意除甲醛，这里提供两个比较常见的方法：

1.活性炭

活性炭表面孔洞多，可以有效吸附甲醛，放在孩子的房间有不俗的净化作用，不过活性炭的吸收量并不高。一般来说，如果甲醛浓度是正常标准的2两倍以上，那么只需两三天，活性炭就会吸满甲醛而饱和。这里建议定期把活性炭拿出去晒晒，这样可以清空活性炭，让其再次吸附甲醛。

2.勤通风

开窗通风永远是除甲醛最好的方式，建议新装修的房子，先开门开窗通风3-6月，最大程度散掉甲醛后再入住。当然有条件的可以配上一些能够增强风力的机器，比如电风扇、换气扇等等，加快空气对流，提高甲醛散去的速度。除此以外，还可以放上一两盆绿萝，虽然吸甲醛量非常有限，但是聊胜于无。

近些年幼儿患白血病的概率越来越高，其中有不少是因为装修污染所致。所以在装修的时候，一定把好关，选择甲醛含量低的涂料和家装，装修结束后也要注意除醛；有条件的家庭在入住前，最好找专业人士测一下空气指标，确保安全。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)