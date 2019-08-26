支招！孩子开学，准备工作这么做才对

转眼，愉快的假期马上就要过去了，全国正在预热上演史诗级灾难大片：开！学！啦！可这时候很多小朋友还处于和手机依依不舍、和床情深意浓、和电视两情相悦的状态。这可不行，大家伙必须开始动起来，为孩子开学做各项准备啦~

开学准备工作首先要从回顾总结开始，家长们可以陪着孩子一起进行。

1. 回顾假期谈收获

暑假很长，孩子们是否有过特别的出行体验？或者是做过特别有意义的事情呢？在这个阶段，家长们可以陪孩子回顾一下自己做过的事情，让他们分享一下从中得到的收获或者说一下有哪些遗憾。

同时，也可以对于原本打算做却没有做的计划进行一个总结，分析一下没有完成的原因，或者制定下一次完成的时间计划。

2. 复习预习双管齐下

经过一个暑期，可能很多孩子对于上学期学习的内容都有所遗忘。此时应该安排时间，对以前学习过的知识进行一个复习巩固。同时，也可以提前浏览下学期的新内容，做一些预习工作，这样有利于知识的衔接。

3. 查漏补缺完成作业

暑假作业是孩子们在假期的重头戏，家长们应至少在开学前一周检查孩子们的假期作业，防止少做漏做，甚至作业不见辽的情况。

首先统一检查各科作业是否都存在完好。

其次仔细查看每一科作业的完成情况，如果没有全部完成，则应该根据孩子的情况，在有限的假期时间内，合理安排时间完成作业。

最后，在作业都完成的情况下检查一下书写问题，并进行最后的查漏补缺工作。

做完总结查漏补缺，接下来就要让孩子们调整好状态迎接新学期啦~

1. 调节生物钟

在暑假里，很多孩子都会熬夜看电视或者玩儿游戏，然后早上起不来，经常睡到日上三竿，开学这种状态必须要调整了。

但调整生物钟不是一蹴而就的，往往需要一周左右的时间来逐渐适应。大家可不要在假期最后一两天才硬逼孩子做出调整。

调整生物钟首先要做到早睡，如果假期中孩子总会在睡前看电视或者玩手机，那么此时让他们放下手机关掉电视提前十分钟至半小时准备休息，每天以此类推，逐渐延长时间。早睡能保证孩子有充足的睡眠，早起也就变成自然而然的事情啦~

当然，除了早睡早起，家长们要尽量配合孩子们进行上学时的作息时间，按时起床、吃饭、学习、午休等等，这样才能保证孩子们尽快进入上学状态。

2. 制定新学期的计划

孩子们的自律能力一般比较差，这时候就需要家长做好引导工作。对于即将到来的新学期，家长们可以陪孩子花一些时间制定新学期计划。制定计划会让孩子们学习更有目标和信心，所以很有必要。

家长可以和孩子一起根据上学期的考试成绩、学习态度、阅读书籍的量等等，给新学期定下小目标。也可以做一些其他安排，比如要读什么书？如何提高某一科的成绩，课外活动怎么安排等等。

在制定计划的过程中，家长要注意及时肯定孩子们的进步，也要指出他们的一些不足，给予他们充分的鼓励。并且家长要让他们主导计划的制定，充分锻炼他们的主观能动性，避免他们产生被父母支配的恐惧和焦虑。

假期逐渐走向尾声，大家总有一些麻烦事儿需要解决，下面我们一起来看看应对方法吧。

1. 假期作业应付了事，怎么破？

做作业应付了事往往是孩子学习态度的问题。家长们首先要告诉他们，学习是自己的事情，好的学习习惯可以让自己终身受益。其次可以给他们制定严格的学习计划，并督促他们执行。

在作业完成后，家长要及时检查，如果发现不达标，则应该坚定地要求孩子们重新完成，不能模棱两可，要有底线。或者给孩子们制定奖励机制，认真完成作业才能得到相应的休息时间或者是玩耍时间。

2. 孩子一门心思总想玩，没办法安静下来看看书，怎么破？

对于好动的孩子来说，玩儿是最有吸引力的，而看书就会变得枯燥乏味。此时家长可以做下面两件事情：

首先，家长应该多营造一种读书氛围，可以陪孩子们一起看书，也可以组织孩子的小伙伴们一起来个读书活动，既有趣也能让孩子更有耐心。

其次，家长应适当和孩子们进行交流，多多陪伴孩子一起读书，注意不要在孩子读完一本书就迫不及待的询问收获，要让孩子慢慢去品味。

让孩子们爱上读书是需要花很多时间慢慢培养的，家长们可以多和孩子谈论书中的故事和作者，这样有助于孩子爱上读书。

3. 开学前孩子总是情绪不佳怎么破?

开学季很多孩子的心理一时没有从放松的状态转换过来，容易出现焦虑、不爱吃饭、情绪不佳等情况。

此时家长可以跟孩子聊聊他们感兴趣的话题，比如明星啊、某部电影或者动画之类，从中找到一些有价值的教育内容，给予孩子们积极的心理暗示，这样是很不错的。

或者，每天陪伴孩子做一些他们喜欢做的运动，既可以培养亲子关系，还能有效地进行情感交流。

总而言之，家长必须得积极引导，帮助孩子们更好调整状态，这样开学准备工作就能顺利进行啦~希望每个宝贝都能顺顺利利、活力满满的开始新学期哦~

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