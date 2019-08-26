别过早喊孩子起床了！可能会长不高

随着物质水平和生活质量的提高，现在的家庭基本都能够保证孩子拥有充足的营养，身高也在不断提高。但孩子的学习压力重，负担大，大部分的孩子从小学开始就已经6点起床，坐车上学。一天下来，回到家里还放松不了，还有一大堆作业等着要完成，熬夜到10点，甚至11点才能入睡。

孩子们早上起不来，磨磨蹭蹭，难免会耽误时间。很多家长便会提前叫醒孩子，而孩子前一天晚睡，又起早，睡眠明显不够。时间一久，不利于孩子的生长发育，甚至影响身高增长。

什么是生长激素？

生长激素是人体脑下垂体分泌的激素，促进其他组织生长。尤其是对蛋白质有促进合成的作用，能够促进骨骼生长，帮助长个。

从科学上，晚上11点-凌晨2点是分泌生长激素的高峰期，孩子只有处于熟睡状态，才能保证生长激素的分泌，因此孩子最好9点半上床入睡。

早晨5-7点迎来生长素分泌的第二时间段，7点前最好别叫醒孩子。过早地叫醒孩子，影响体内生长激素的分泌。尤其当孩子处在青春期，身高至少会减少6-12cm。

影响生长激素的因素？

1.性别因素

男女因性别不同，身体也会有差异。通常来说，男性分泌生长激素不稳定、不固定，女性体内分泌的生长激素一天两次，且总体要比男性的多一部分。但是日常生活中，为什么男性的身高普遍高于女性呢？这是由于身体骨骼发育时间不同，男性发育时间比女性长4-5年。

2.年龄因素

一般来说，儿童11-18岁是机体生长激素分泌的高峰期，是骨骼发育迅速的时期，因此这一时期为孩子成长关键时期。其次，女性的成长速度会在23岁左右放缓，男性能延长到25岁。

3.季节因素

通常来说，春、夏季是孩子们生长速度更快的时候。在此期间，生长激素更活跃，活动程度相对较大，因此发育较明显。

4.昼夜因素

生长激素昼夜都会分泌，但生长激素在夜间分泌是白天分泌的4-5倍。

所以，睡眠对于孩子发育来说非常重要。家长要保证孩子有充足睡眠时间，提高睡眠质量。在晚睡11点-凌晨2点、早上5点-7点这两个时间段，要确保孩子有一个良好优质的睡眠。最好晚上九点前就让孩子上床准备睡觉。

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