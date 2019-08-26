能否顺利怀孕，三大特征要看清

说到怀孕，真是几家欢喜几家忧。婚后夫妻已经做好想要宝宝的打算，然而备好了一切，最后却事与愿违，丝毫没有受孕的消息；还没做好要宝宝的夫妻，却早早地怀上了孩子。

事实上，女方能否成功“中奖”，主要看女方身体是否有这三大特征，如果有那么就会有很大几率的受孕。

1.适宜的生育年龄

注意生育年龄是必要的，可以提高生育的质量，排除不利因素。女性的最佳生育年龄是在25到30岁之间，此时女性的子宫收缩能力较好，大大减少了难产的几率。20岁之前，孕期不适的反应最强烈；而35岁之后，便是“高龄产妇”时期了。

2.子宫情况良好

子宫的状态是女性是否具有正常生育能力的重要标志。子宫的情况良好，意味着能够为受精卵的结合提供一个良好的环境，顺利形成胚胎并提供营养，孕育宝宝。若有子宫偏小、子宫形态异常等情况时，要及时就医。

3.排卵期稳定正常

从月经周期可以反映出女性的身体状况。正常来说，育龄女性月经周期在28-30天，排卵期通常在下次月经来潮前的第14天左右。女性月经周期规律，经量正常的前提下，那么排卵也是正常的，即能增加同房受孕的几率，形成受精卵。

家中决定好要生宝宝，得做好哪些准备呢？

提早戒酒戒烟

提前戒掉烟酒，3个月前或更早为佳。孕妈吸烟饮酒极易引起胎儿畸形、胎盘脱离等多重危害。因此早日戒掉确保体内有害物质完全排除，并且远离可以吸烟的场合。

孕前补充叶酸

孕前3个月时期开始补充为最佳。此时，胎儿的神经系统开始发育，神经细胞分裂。若孕妈缺乏叶酸，胎儿神经发育不全，容易诞下神经管畸形儿。不少新鲜的食物中富含叶酸，如西蓝花、菠菜、芹菜等。

保证充足营养

孕前最重要的一点就是保证营养均衡与充足。吸收营养不是乱吃多吃，甚至偏食，而是有原则的均衡饮食，保证基本的营养摄取即可，同时也要注意体重的变化。每日食用新鲜蔬果，适量的肉蛋奶及坚果。

规律的作息时间

养成良好的作息习惯，有足够的睡眠时间。切记不要熬夜，以免自身抵抗力差。

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