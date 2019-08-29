超市食物不是都“干净” 别再给孩子买了！

正逢周末，朋友带孩子来我家玩。想着买些食材回来做饭，顺便给孩子们带些零食。朋友问我为什么不去家旁的菜市场呢，就几步远。我摆了摆手，菜市场人多，闷热，逛的一身汗，还是去超市吧。的确，大部分人都是如此，相较于菜市场，更倾向于商品丰富、有冷气的超市，并且可以一次性把东西购全。

超市里的东西确实应有尽有，但有些食物并不像表面上那样光鲜亮丽。就比如这3大累食物可不“干净”，得留个心眼了。

Tip.1：剁绞好的肉馅

有些孩子偏爱吃面食，饺子便是其中一类。很多家庭为了省事，就会去购买剁好的肉馅，最好不要购买超市里的肉馅成品。肉馅已经绞好，基本看不出来其中的肉质是否好坏，若里面混杂了坏肉、杂肉，甚至不干净的杂质，孩子本就体质敏感，脾胃弱，吃进肚里很容易生病。

所以家中要吃饺子的话，最好自备食材制作馅料，既能亲自确保干净卫生，也可以同孩子一起和馅包饺子，增进亲子间感情。

Tip.2：散装速冻丸子

孩子们都喜欢吃火锅里的丸子，什么牛丸、鱼丸、甜不辣……有的家长便喜欢家里备多一些，孩子不愿意吃饭便煮上一些。虽然包装袋上的各个指标合格，实际上，很多厂家为了提高口感，在生产制作过程中会增加各种添加剂，以增加丸子的弹性和口味，非但没有营养，还会加重孩子的肠胃消化，甚至影响正常的生长发育，因此不宜多吃。

Tip.3:切好的包装水果

孩子应多吃水果，当中富含的维生素和膳食纤维都有益于孩子发育。很多年轻家长选择购买切好装好的水果。水果包装好后，我们并不知道里面切好的水果是否新鲜，并且果肉暴露于空气中，若没有及时出售，很容易成为细菌的培养皿，孩子的抵抗力弱，食用反而不利于孩子的身体健康。

去超市可以一站式购买，是省事又凉快，但东西可别乱买。像上文提到的几类食物最好别买给孩子吃了。

夏季即将过去，家长要提防“秋老虎”。注意孩子日常饮食，提高免疫力，避免孩子着凉生病。家中可为孩子提供些双低聚乳清，提高肠胃的营养吸收功能。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)