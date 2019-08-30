聊点羞羞事：生完宝宝后，怎样重燃“爱”的激情？

性冷淡的问题让很多新妈咪感到尴尬，甚至会害怕因此影响到夫妻感情。其实，这个问题并不少见，想要解决这一问题，不妨继续往下看：

应对产后性冷淡，丈夫该做这些事

1.第1次同房不可贸然进行

生完宝宝之后，很多宝爸都是迫不及待地想展开性生活，毕竟性欲望受到压抑的时间太长了。但是即使是到了医生允许的时间，很多宝妈依然很难进入状态。建议宝爸不要太过心急，可以循序渐进地展开，比如说从抚摸亲吻开始，让妻子感受到浓浓的爱意，等到宝妈情动之际，再进入正题。

2.不可勉强宝妈同房

生完宝宝之后，宝妈需要一定的时间来适应和调整身体的变化，而这时候，生理上的因素会导致性欲被抑制。大约等到产后1~2个月，宝妈各个器官恢复正常功能，性欲才能得到基本恢复。如果宝爸强制宝妈进行性生活，宝妈身体恢复的速度会受到影响，而且妻子还会十分抗拒这种行为，从而加重了性冷淡。

3.帮宝妈分忧，让她更轻松

如果宝爸能够参与到护理照抚宝宝的活动中，帮助宝妈分担一些事务，宝妈会感到轻松和温馨，这样宝妈就可以每天保持愉悦的心情，非常有利于产后身体以及激素水平的恢复，离开始正常的性生活就不远了。

宝妈怎样应对产后性冷淡？

1.不要羞于使用润滑剂

产后进行性生活，可能会因为激素原因导致阴道液体分泌不足，不够润滑。这时候宝妈可以适当使用阴道润滑剂来为性生活助性。

2.自信起来，满足需求

有了宝宝，宝妈总是忙忙碌碌的，无暇顾及自己的需求。所以有时候宝妈也需要多为自己考虑，多做一些自己想做的事情，比如说逛街和朋友聚聚会，这会让自己感到轻松，也会提升自信。

3.锻炼私处，提升性体验

如果宝妈因为担心产后阴道松弛，影响宝爸的感受，可以通过产后对私处锻炼来增强阴道的收缩力，比如说经常做提肛运动，做阴道括约肌的收与缩，每天都坚持20次左右，会获得良好的效果。

产后女性之所以会性欲降低，主要是受产后激素分泌影响导致阴道分泌物不足，而且刚刚成为妈妈角色的转变也会影响自己对性方面的关注度，再加上产后伤口以及身体的不适，对身体变化的自卑感，都使女性不能够畅快淋漓地享受性生活。但是这些问题都有相应的解决办法，只要宝妈愿意去解决，宝爸愿意鼓励宝妈，相信性生活还会恢复如初。

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