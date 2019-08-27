痘痘不是大人专属，小婴儿也会长！

新生宝宝的皮肤娇嫩，但也正因为如此,在出生之后对周围的环境比较敏感，容易导致皮肤出现一些症状，比如新生儿痤疮。接下来，育姐就跟大家好好说说这一问题。

什么是新生儿痤疮？

不要以为只有在青春期或者是成年人的皮肤上才会长痤疮，新生儿的皮肤上也会出现这种皮肤炎症哦。一般在3~24个月的时候是婴儿痤疮的多发期，痤疮多长在宝宝的面部，看起来宝宝像是长了带黑头的粉刺，一部分痤疮会发展成丘疹以及脓包，还有少数可能会导致结节和囊肿的出现。

新生儿痤疮如果症状轻微，不需要进行特别的治疗，大约几周后就会自愈，但是如果宝宝的痤疮比较严重就要及时就医。，

需要注意的是，家长需要将新生儿痤疮和湿疹区分开来，新生儿痤疮主要长在宝宝的面部，而宝宝的湿疹则会长在宝宝的面部、手臂，腿部，胸部等等各个部位，湿疹会导致宝宝皮肤增厚，使皮肤干燥，部分湿疹还会导致宝宝皮肤红肿，出现水泡。

新生儿痤疮是怎么形成的？

新生儿之所以面部会长出痤疮，和母体的雄性激素刺激有关。如果妈妈体内的雄性激素比较旺盛，就会跟随着血液循环经过胎盘影响到胎儿，使宝宝的性皮脂腺内分泌出现亢奋的情况，导致宝宝的毛囊口被堵塞，就会引发新生儿痤疮。

新生儿痤疮怎样预防与护理？

孕期做好饮食调整

既然发病的因素来自母体，那么在怀孕期间准妈妈就要注意调整自己的饮食。怀孕期间要少吃辛辣刺激类的食物，少吃甜食，多吃一些有益于肌肤健康的蔬菜水果来补充维生素，每天都要摄入足量的膳食纤维，这样肠道会更加顺畅。

给宝宝补充水分

家长要在平时注意观察宝宝的便便，注重水分的补充。在宝宝可以吃辅食后，可以多给宝宝添加果泥以及膳食纤维含量多的蔬菜泥，避免便秘问题的发生。

注意宝宝的卫生工作

家长要注意宝宝肌肤的清洁，要选购婴幼儿专用的沐浴乳，避免宝宝肌肤长出痤疮。

切勿挤压

宝宝的面部如果长出痤疮，家长千万不要手痒痒，去挤压痤疮，因为家长的手中带有细菌，一旦挤压就很容易造成宝宝皮肤细菌感染，更不要随意地给宝宝使用一些激素类药膏，否则症状很容易会加重。

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