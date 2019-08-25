BB肚脐的常见问题，这样解决才正确，你都知道吗？

对于新生儿来说，大约有30%以上的宝宝在肚脐愈合的过程中出现过炎症。对于宝宝来说，肚脐上的伤口是他们出生之后的第一次创伤，需要家长的悉心护理。下面，育姐整理了小婴儿肚脐常见的几个问题，各位新手爸妈一起来看一下：

宝宝肚脐常见的四个问题

1.肚脐长出肉牙肿

宝宝的肚脐如果处于潮湿的状态，就容易长出息肉，而这种息肉就被称为婴儿肉芽肿。所以在给宝宝护理肚脐时，要注意保持肚脐的干燥。

2.肚脐处长出湿疹

如果肚脐带脐带剪断后没有及时消炎，或者是父母没有正确护理宝宝肚脐，宝宝肚脐处就有可能会长出湿疹。此外，也有一部分是因为过敏造成。长出湿疹后，宝宝肚脐处的皮肤会表现出糜烂的状态，显得很潮湿，同时伴有明显的小红疹。建议这种情况要及时就医，并在医生的指导下合理用药。

3.脐炎

宝宝肚脐出现炎症时，会有一些明显的异常症状，比如拒绝吃奶，神情呆滞，肚脐处也会出现化脓肿胀、湿润的症状。如果是这样，家长千万不要耽误，需要第一时间带宝宝到医院医治。

4.脐疝

婴儿脐疝最明显的一点就是宝宝的肚脐处明显突出。这种情况下，只要宝宝哭闹用力，脐疝部位会尤其明显，而且会疼痛加重。但是如果家长护理得当，减少宝宝哭闹用力的情况，在一岁之后，就会自动痊愈。如果宝宝都已经一两岁了，脐疝仍然还的情况，家长就要咨询医生了。

正确护理保护肚脐的方法

保持干燥

注意宝宝的肚脐处一定要保持干燥，平时使用尿布千万不要盖住宝宝肚脐处，并且要勤更换尿布。如果宝宝肚脐处于潮湿的状态下，细菌繁殖很容易发炎。

经常给肚脐通风

其实经常晾一晾宝宝的小肚脐，让宝宝的肚脐通一通风，目的也是为了保持肚脐的干燥。平常也要注意避免给宝宝盖得过厚，否则出汗形成水气，一样会影响肚脐恢复。

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