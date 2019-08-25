你能读懂BB生病的信号吗？这篇文章带你弄明白

小宝宝因为身体发育还不成熟，在成长阶段容易生病，作为父母，要善于发现孩子身体的求救信号，我们一起来解读一下：

1.吃奶异常

正常情况下，宝宝每天都应该是吃得好，睡得好，精神状态愉悦。当然，有一些宝宝吃奶量偏少，但如果精神状态好，宝爸宝妈也不用担心。只是如果宝宝突然表现出对吃奶没有兴趣，精神状态差，这就需要重视起来。

2.从哭声察觉宝宝异常

宝宝的哭声应该是洪亮有力的，尤其是在饿了的时候，宝宝会一边大声哭闹，一边伸动四肢，给宝宝喂饱奶之后，啼哭会自然而止，随后宝宝进入安睡状态。如果宝宝目光呆滞，哭声突然而至，显得短促，或者是发出又高又尖细的叫声，这种情况说明宝宝很可能是生病了，需要尽快就医。

另外，如果父母接触到宝宝的某一部位，宝宝哭声突然加剧，这种情况下，家长应脱去宝宝身上的衣物以及尿布，仔细检查。首先要查看衣物或尿布上是否有异物，如果没有再看看是否有肿胀的问题，避免疏忽了宝宝骨折的可能性。如果宝宝骨折，出现伤害的部位即使轻碰一下，疼痛就会加剧。

另外，如果宝宝的腹部、背部出现感染，从皮肤表面可以轻易地观察到红肿。

3.黄疸问题

大部分宝宝出生后都会表现出黄疸的症状。但如果宝宝的黄疸好转后又开始重新出现，且颜色越来越深，持续时间达到2~3周，这时候家长要尽快带宝宝就医。

4.面色和精神状况的改变

健康的宝宝面色是红润的，嘴周偶尔会表现出青色。但是如果宝宝面色色发青甚至有些灰白，嘴周都是青紫色这提示宝宝生病的可能性很大。

除此之外，如果家长发现宝宝经常出现眼球震颤，反复眨眼，来回摆动手臂，双眼长时间凝视等等这些问题，要注意及时带宝宝就医。

生病时，孩子的精神状况往往比较差，和平常相比，常常会有眼神呆滞，反应迟钝，或者是焦躁不安的表现。

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