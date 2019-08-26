给小宝贝剪指甲的注意事项，牢记这几点！

剪指甲对于我们大人来说是最常见不过的一件小事，但在给宝宝修剪指甲时，宝爸宝妈们可就要多加小心了，下面育姐就给大家好好说一说给宝宝剪指甲的注意事项：

使用宝宝专用指甲剪

有一些宝爸宝妈不注意给宝宝修剪指甲时的细节，使用成年人的指甲剪。对于宝宝来说，成年人的指甲剪尺寸过大，无法和宝宝的小指头尺寸相贴合，一不小心就容易剪伤宝宝，而且成年人所用的指甲剪上面也沾染着各种各样的细菌，很不卫生。

给宝宝剪指甲，一定要专用的修剪工具，除了要有尺寸贴合的圆头小剪刀之外，还要配上一个指甲锉，这样给宝宝剪完之后，可以把尖锐之处锉平，不用担心会扎伤划伤宝宝。

指甲长了得及时剪

民间有流传着给新生儿修剪指甲会伤害孩子元气的说法，所以有很多宝妈都会拒绝给新生宝宝修剪指甲。

这种说法，当然没有任何科学依据！对于新生儿来说，他们的新陈代谢旺盛，指甲生长飞快，又薄又锋利的指甲一不小心就容易抓破自己的脸蛋，或者是勾住衣服。

有的宝妈会给宝宝套上手套。这种做法其实也存在着安全隐患，首先手套口如果系扎过紧，会使孩子的血液循环受到影响；其次，如果手套内的线头脱落，勾住了宝宝的手指，宝宝无法从其中挣脱出来，也会给宝宝带来伤害。因此，只有勤剪指甲才是正解。

宝宝指甲不可修剪过短

很多家长为了省事，会一次性把宝宝指甲剪得过短。这样一来，本来可以被宝宝指甲保护的皮肤却裸露在外面，娇嫩的肌肤在这种情况下很容易受伤，另外还容易引起甲沟炎。

建议把宝宝的指甲修剪到齐平的长度即可，要注意给指甲修剪出弧度，然后再将其打磨。

修剪后注意修正

刚剪完的指甲，如果不进行打磨，还会留一些锋利突出的边缘，宝宝一样会划伤自己！所以剪完之后一定要注意修正哦~

另外，如果发现宝宝的指甲上有倒刺，千万不要给宝宝一拔了之，而是应该使用指甲剪沿着倒刺的根部齐根剪断，然后再给宝宝涂抹润肤露滋润，如果轻易拔掉倒刺，很容易造成宝宝皮肤感染。

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