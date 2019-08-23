不满3月大宝宝哭闹不休，狠毒妈妈施虐还喂安眠药

据台湾媒体报道，台湾一名妈妈因为3个月女儿哭闹不止，竟一时情绪失控，将她抓起来猛摇、撞向坚硬物体，甚至还给她喂安眠药，造成孩子颅内出血严重骨折，大脑严重损伤。孩子经急救后虽脱离了生命危险，但未来很可能会变成植物人。8月15日，检方侦结此案，以重伤害罪起诉该女子。

妈妈狠心虐待女儿，或致植物人

据了解，这名狠毒妈妈姓刘，住在桃园市。2018年8月，她不满3个月大女儿哭闹，竟一怒之下将其抓起摇晃，并将其撞向坚硬物体。看到女儿依旧哭闹不休，她竟给宝宝喂了安眠药。

妈妈的种种暴行造成女儿颧骨骨折、脑出血、癫痫出血、胃溃疡、视网膜和眼球玻璃体损伤。给女儿吃安眠药，更是导致了孩子大脑严重损伤，即使保住了性命，也有可能成为植物人或出现精神障碍。

检方以重伤害罪起诉，要求予以重判

之后，该女子为了逃避警方追查，在医院留下假信息后逃走。警方根据线索，将她逮捕归案。检查官认为，女子的行为极为恶劣，甚至还谎称女儿自己坠床导致头部撞伤。同居人也表示，该女子没有工作，把女儿送到医院后就自行离开了。检察官认为，女子涉嫌犯有遗弃罪和重伤害罪，将以重伤害罪对其提起诉讼。

这名女子身为一名妈妈却狠心虐待亲生女儿，如今检察官还发现她有吸毒前科，是一名累犯，遂要求法院予以重判。

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