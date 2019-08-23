家有小公举，多玩这4种游戏，以后智商高！

今天，我们推荐的四个小游戏，不仅非常适合小公举们玩，还能开发智力，各位家长赶紧带女儿一起来玩吧~

1.打扮芭比娃娃

女宝宝们都比较喜欢安静的玩具，比如芭比娃娃。她们喜欢将芭比娃娃打扮成各种美腻的样子，对于宝宝来说，这可以让她拥有良的审美能力以及优越的动手能力。

2.过家家游戏

很多女宝宝在玩过家家游戏时，都喜欢扮演妈妈、老师这样的角色，来照顾小伙伴或是娃娃。宝妈还可以给女儿准备一个小厨房套装，让宝宝自己玩耍，体验做饭的各种乐趣，这不仅能让宝宝自己玩耍，还能提高宝宝动手能力，培养宝宝的责任感。

3.捉迷藏

捉迷藏这个游戏需要多人一起参与，在玩游戏的过程中能很好地促进孩子大脑发育，让宝宝拥有更强的逻辑思维能力。

4.音乐游戏

很多女宝宝都喜欢听音乐哦~经常听音乐不仅能陶冶情操，还能提高音乐欣赏水平。研究显示，经常听音乐，对宝宝智力发展也是有很大好处的。因此，父母在平时不妨多让宝宝接触一切与音乐相关的东西。

通过玩游戏，宝宝也能逐渐找到自己的兴趣与爱好。最重要的是，宝宝通过玩游戏，大脑各个方面都会得到进一步发展，各项能力也能得到很好的提升，孩子肯定也会变得更加聪明~

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