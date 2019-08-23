小宝宝发烧怎么办？科学护理方法都在这

如今已经进入秋季，早晚逐渐凉了下来，换季时节小孩子最容易生病，尤其是发烧。那么，小宝宝发烧怎么办？下面育姐就给大家科普一下正确做法。

1.多喝水

宝宝发烧期间多喝水可以帮助发汗，同时可以预防脱水。水能调节体温，可促使体温降低并补充体内丧失的水分。

2.温水擦浴

敞开宝宝衣服，用37度的温毛巾在他身上小心揉搓，可让皮下血管扩张，有助于散发热量。另外，皮肤上水分在蒸发时也会将一部分热量带走。

3.脱去过多衣物

宝宝手脚温热、身上有汗，则表明需散热，此时应脱去一些衣服。

4.保持室内空气流通

可以使用空调，使室内温度保持在25-27度之间。让宝宝在空调房中休息或者使用电风扇绕着吹，让体温缓慢降低，这样也可以舒服一些。如果宝宝有四肢冰冷、打寒颤等情况出现时，说明需要保暖，不宜使用这种方法，可加盖毛毯。最后还要提醒大家，千万不要让宝宝对着空调或电风扇直吹。

5.使用退热贴

用退热贴也能帮助宝宝散热降温，退热贴中的胶状成分在汽化时会吸热，但不用担心会会过度冷却。

6.使用退烧药物

宝宝的体温在38.5度以上时，可尊医嘱给他使用退烧栓剂，或者服用退烧药水。

7.及时就医

宝宝发烧体温大于38.5度，服用退烧药后不起作用，或者不知如何是好时，应及时带孩子就医。。

小宝宝发烧怎么办？以上的这些方法一定能帮到你。

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