这3类二手货别给BB用，父母要注意！

宝宝出生之后，需要的日常用品有很多，相应的开销也越来越大，作为过来人也懂这种难处，于是一些关系比较好的亲戚朋友会给宝宝送来一些旧物，比如旧衣服、旧鞋子、旧玩具等等。

这三类宝宝旧物，请果断拒绝

其实无论是从节俭还是环保的角度来看，给宝宝用二手都是比较好的事情，而且旧东西安全性也比较高，比如旧玩具、旧衣物就基本不用担心甲醛问题。当然并不是所有二手的都适合宝宝，比如下面这3类旧物，一定要拒绝。

1.奶瓶

只要是旧的奶瓶，那么难免会留下一些痕迹。可能有妈妈会说，仔细消毒一样用呀！但其实这种想法并不正确。举个简单的例子，平常我们使用的牙刷，别人用过的牙刷但是消过毒了，你会着着用吗？自然不会，因为你不确定上面是否会细菌残留。

同样的道理，宝宝的奶瓶也是的，这类进过嘴的东西，很可能会有细菌残留，这对于宝宝的健康不利。妈妈们千万不要为了省钱，而不对孩子的健康负责。此外还要提醒各位妈妈，孩子奶瓶不仅要经常清洗消毒，还要定期更换，降低威胁性。

2.鞋子

生活中，有不少亲朋好友家里会有很多孩子旧衣服，丢了就觉得可惜，看到谁家生了娃就一股脑送过来。此时妈妈们一定要注意，衣物可以挑挑拣拣，而鞋子万万不能要。这是因为鞋子会根据孩子的走路习惯、脚部发育而出现变形，而每个孩子的习惯和发育是不一样的。

如果经常让孩子穿二手鞋，那么他的脚部发育会产生一些问题，未来走路姿势也会比较奇怪。所以鞋子最好还是给孩子买新的，另外切记小孩子的鞋子要合脚，千万不能为了省钱买大2号，以免对他们的发育带来不利影响。

3.内衣

内衣都是贴身衣物，不仅穿的频率高，时间还非常长，加上清洗的频次比较多，内衣会变硬并且缺乏弹性，这种内衣穿起来非常不舒服，有些甚至可能划伤宝宝皮肤。

所以说二手内衣不建议给宝宝穿。目前市面上宝宝的内衣也不是很贵，妈妈们只要看准标牌，确保是全棉材质的，另外刚买回来记得先清洗一遍，以免有残留的化学物质。

碰到这些二手物品，千万别放过

有些二手物品不适合宝宝，而有些却非常划算，一旦碰到有亲友赠与，就不要放过。

1.婴儿床

买新的婴儿床需要一笔不小的开销，而且还要担心甲醛的问题，所以当有亲友要把家里的婴儿床送给你的时候，千万不要放过。当然在接受二手婴儿床的时候，要先检查一下安全性，比如围栏是都松动、是否有裂缝毛刺等，确保安全后再给宝宝使用。除此以外，旧床垫就不要再用了，最好买新的硅胶床垫，又舒适又不用担心螨虫问题。

2.婴儿背带

婴儿背带是非常好用的带娃神器，而且大多经久耐用，即便是二手也能安全使用。不过在使用之前，还是要做些检查，看看卡扣是否完整，背带是否有破损等等。除此以外，最好能清洗并曝晒，因为背带可能已经存放很久，上面积满了螨虫和细菌，曝晒可以有效杀菌消毒，避免宝宝出现皮肤问题。

3.宝宝玩具

玩具价格比较昂贵，所以它是比较受欢迎的二手母婴用品。当然在给宝宝玩耍前，也要排除一些安全隐患，比如是否有暴露在外的电线、是否有过小的零件等等；毛绒玩具则要做好清洁消毒工作。当然更重要的是，要注意玩具的适用年龄，有些玩具只适合大孩子，给小宝宝们玩耍可能存在一些安全问题。

4.宝宝推车

有些朋友也会把家里的就推车送出来，如果没有明显破损并且能正常使用，那么也能给宝宝使用。不过一定要检查一下安全性，比如刹车手把是否完好，安全带是否能正常使用。只有确认无误后，才能给宝宝使用。

给宝宝用二手物品，这些事情要注意

确认了哪些能用后，妈妈们还要注意一些细节，符合条件了才能放心给宝宝使用。

注意安全：安全绝对是第一位，比如大型玩具车、婴儿推车的安全性，没有明显缺陷的才能使用。

注意来源：不管是亲友赠送还是自己购买的二手，物品来源一定要明确，来源不明的再便宜也不要给孩子使用。

注意消毒：二手物品难免会有一些污渍、细菌等，此时一定要注意清洁和消毒，洗净后最好再曝晒几个小时。

注意材质：主要是旧衣服这块，要选材质上乘的衣服，另外如果因为使用过久变形起球，那么就尽量别给孩子穿了。

Tip：给孩子穿旧衣用旧物不仅省钱还很环保，是非常良好的习惯。不过要注意，等到宝宝大了之后，他们就可能会对旧东西产生排斥心理，尤其是上学后，穿别人旧衣物很可能被其他孩子轻视、孤立，容易产生自卑心理。所以如果宝宝比较大了，就尽量不要给他用旧物了。

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