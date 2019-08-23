不吃肉也能给孩子贴秋瞟！这些好方法快get

立秋一过，该补补身体了，贴秋膘必须给孩子安排上。什么？已经有很多宝妈天天满汉全肉宴伺候着？NONONO，这么做小心坑了娃。要知道，以往那套“以肉贴膘”早就out了，贴秋瞟也要与时俱进才行。今天就来说道说道：不吃肉也能给孩子贴秋膘的好方法。

秋季进补一定要科学，特别是给孩子贴秋瞟，况且并不是所有的孩子都适合“以肉贴膘”。

· 盲目贴秋膘可带来3危害

1.肠胃病

夏季炎热，很多孩子都爱吃一些生冷食物，比如冷饮、冰镇饮料等等，但由此带来的后果就是肠胃功能偏弱。进入秋季后，如果不注意调理肠胃功能，那么进食过多油腻的肉食反而会造成肠胃的负担，积食、消化不良、腹泻、便秘等问题都会随之而来。

2.肥胖

一味给娃进补，特别是各种高热量高脂肪的肉类，导致的直接后果就是变胖。如果孩子体重没能控制住，以后患高血压、心脑血管疾病的几率也会增大不少。

3.上火

秋干气燥很容易引起上火，出现便秘、口舌生疮、喉咙干哑等状况。这个时候，孩子吃太多肉更容易被上火纠缠。

· 哪些孩子不能以肉贴膘

要不要给孩子“贴秋膘”，还要看他们的身体状况。

1.肥胖型的孩子

如果孩子体重已经超标，那么不宜再进行大补，应该适当地控制油腻食物的摄入。

2.处于病中的孩子

孩子生病时身体过于虚弱，此时不适宜用肉类进行大补，反而适得其反。

3.胃肠功能不好的孩子

肠胃功能不好的孩子本身对食物营养吸收的状况较差，再进补太过于油腻的食物，反而给肠胃增加负担。

与其大鱼大肉，倒不如按孩子身体需求补充营养，如此才能达到科学的“贴膘”效果。

1. 坚果

坚果能提供丰富的维生素E和微量元素等营养，孩子每天吃一些有利于身体发育和心脏健康。但秋燥来袭，最好选择原味生食，或用五香煮、轻烤，不要让孩子吃太多炒干的坚果。

2. 蛋类

蛋类含有优质蛋白、丰富的软磷脂、维生素和脂肪酸，秋季给孩子们补充这些营养元素有助于强健身体。而且蛋的消化吸收率高，清淡烹饪给胃肠带来负担比较小，很适合孩子秋季食用。

3. 薯

薯类食物在秋季大量上市，它含有丰富的维生素B和矿物质，能帮助孩子们提高胃肠的消化吸收能力。所以喽，在秋天不妨用薯类替代部分精白米面，作为孩子的主食。另外，杂粮粥(小米、糙米、燕麦米等)、蒸山药、煮芋头、南瓜羹等也是主食不错的选择哦~

4. 时令的蔬菜瓜果

秋季是很多蔬菜瓜果成熟的时期，这个时候适当多吃些对身体都很有好处。但要注意的是，尽量避免吃太多高糖的水果，比如葡萄、香蕉等等，以免影响孩子吃正餐。

（1）藕：藕性寒，有滋阴养胃的功效，是秋季清补不错的选择，可以用来煲汤，也可以清炒。

（2）丝瓜：丝瓜含有丰富的维生素B和维生素C，能帮助生长发育中的孩子提高记忆力，还能清热去火，不妨做一些给孩子尝一尝。

（3）海带：秋老虎势不可挡，皮肤油脂分泌仍旧旺盛，这就会带来一些皮肤问题。而海带含有多种矿物质，能够调节血液酸碱度，减少皮肤油脂分泌，这时候食用能够有效改善皮肤状况。

“秋膘”要贴，换季准备工作也要做好。进入秋季，暑气还未消退，但秋燥已经起来，为了帮助孩子们尽早适应季节的转变，家长们应该及时带领孩子做下面这些事情：

1. 注意温差，及时添减衣服

进入秋季，早晚温差较大，一不小心就容易感冒。孩子们活泼好动，白天出汗较多应适当少穿衣服，而早晚天凉时应该及时给他们添加衣物，防止受凉。

2. 多带孩子做运动

这么做不仅能帮助孩子增强身体抵抗力，还能改善脾虚促进食欲。但是，运动量不宜太大，要适度，类似慢跑、骑车等都是不错的选择。

3. 注意皮肤清洁和保湿

洗澡能够促进孩子皮肤血液循环，使肺得到滋润，保持气血通畅。

秋季气候干燥，皮肤很容易脱皮。洗完澡后，记得给宝宝擦儿童专用的润肤露，来滋润他娇嫩的皮肤。

4. 保证孩子睡眠

秋季温度适宜，有利于孩子进行高效深度的睡眠，帮助孩子长高。对于正在成长发育中的孩子来说，每天保证睡眠8-10小时才足够。如果孩子晚上睡的不够，白天可以适当的午休一下。

5. 关注孩子情绪变化

自古有伤春悲秋的说法，进入秋天，要谨防孩子出现失落焦虑的情绪。如发现宝宝情绪不好，要及时和孩子们沟通，帮助他们及时排解负面情绪哦~

总而言之，贴秋膘别再老一套，一味以肉贴膘，而应按孩子需求给补充营养哦~同时，家长还应积极行动起来，来帮助孩子们逐渐适应季节的变化。

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