儿童减肥能预防哮喘？美国最新研究发现端倪

长期以来，人们都知道肥胖与成人哮喘有关，但2018年12月儿科的一项“超重或肥胖与哮喘的发展”最新研究显示，肥胖儿童新发哮喘病例中，估计有23%至27%直接归因于肥胖。

研究人员对507496名儿童进行了研究，其中一半超重或肥胖，一半体重正常，发现在没有超重或肥胖的情况下，10%的美国儿童哮喘病例是可以避免的。根据目前对美国600万至800万儿童哮喘病例的估计，研究人员表示多达100万儿童哮喘病例（12.7%）直接归因于超重和肥胖。到目前为止，很少有已知的可预防因素能够潜在地降低儿童哮喘。

研究人员得出的结论是，肥胖是儿童哮喘的一个可预防的主要危险因素，成功地干预以此来减少儿童肥胖，必须成为提高儿童生活质量的一个公共卫生优先事项。

肥胖别小觑，患病风险高

如果你的孩子肥胖或超重，就有可能有很多严重的医疗问题，包括：

高血压（高血压）

血脂异常

代谢综合征（一种与高血压、高甘油三酯水平、肥胖有关的胰岛素抵抗状态，在某些情况下，还包括肝病和月经异常）

2型糖尿病

哮喘

睡眠呼吸暂停（睡眠中正常呼吸反复中断）

皮肤感染（如皮肤褶皱中的真菌）

膝盖、大腿和髋部疼痛（通常与一种称为股骨头骨骺滑脱的疾病有关）

背痛

肝病

胆结石

胰腺炎症（胰腺炎）

月经异常（如月经不规则或漏发，称为多囊卵巢综合征）

严重头痛伴有视觉障碍

未成年人避免肥胖的有效途径

目前全世界约有7000万人患肥胖症，所谓“肥胖”是指体重超过相应年龄及身高正常体重的20%。肥胖人数每5年就增加1倍，随着经济的发展和物质生活的改善，我国也有越来越多的儿童已悄然加入了肥胖者的行列，肥胖儿童已占儿童总数的10%，并正以每年8%的速度递增。家长需要在日常生活中注意控制儿童的体重水平：

1.饮食应以低脂肪、低碳水化合物、低热量为原则，食物即要保证儿童充足的营养，又避免孩子过早、过频出现饥饿感，避免油炸、快餐、甜饮料等营养不均衡的食物。

2.每次进餐的顺序，应该先吃些水果蔬菜，养成进餐前喝些汤的习惯，以便产生一定的饱腹感。

3.适当减少食量，并先从主食减起，米饭、面条、馒头、玉米等主食要逐步减少，先减1/4量，依次1/3量、1/2量。脂肪摄入量应严格控制，如油炸食品和肥肉等。

4.膨化食品、果仁、黄油等因含热量过高，孩子要少吃。

5.把食品放在孩子不容易看到的地方，减少视觉刺激；孩子总是想吃东西时，以一些有趣的游戏转移注意力。

6.运动既能消耗掉多余的热能，又不损害宝宝的生长发育，但运动项目的选择及强度大小要合适，要注意孩子的疲劳承受程度，心率应达到每分钟150次，每次10~30分钟，一周至少锻炼4次。

7.每天看电视的时间一定要控制，以20分钟每日两次为宜，对不喜欢去户外运动的孩子，应注意观察兴趣，巧妙安排并吸引他们乐于出去活动。

8.孩子进餐速度过快食量会逐渐增加，因此要养成细嚼慢咽的进食习惯。当宝宝在生气、烦躁、哭闹时，不要养成以食欲满足来解脱情绪习惯，可以找一些有趣事情转移孩子的不良情绪。

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