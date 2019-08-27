不饿肚子也能减肥，快吃这些蔬菜！

各种蔬菜都富含营养，是我们饮食中不可缺少的一部分。此外，有些还能帮助大家减肥哦~下面快来看看哪些蔬菜有这种神奇的作用吧。

♥ 西红柿

这个建议选新鲜的生吃哦~这样的话，利尿去水肿效果更棒。

♥ 黄瓜

黄瓜之所以被赞为“减肥明星”是因为其富含丙醇二酸。这个东东是减肥的关键，可以抑制各种食物中的碳水化合物在体内转化为脂肪哦~

♥ 冬瓜

冬瓜富含蛋白质、粗纤维和钙、磷、铁、胡萝卜素等，还含有阻止体内脂肪堆积的丙醇二酸。对了，它还利尿。肥胖者多是水分过多，每天可用冬瓜适量烧汤喝。

♥ 韭菜

韭菜不能壮阳，但能减肥。它含有的膳食纤维比芹菜都高，促进肠蠕动，有较强的通便作用。

♥ 芹菜

芹菜含有较多的钙、磷、铁及维生素A原、维生素C、维生素P等营养元素，但大部分为水分及纤维素，也就是说热量很低，吃多了不怕胖。

♥ 白萝卜

白萝卜略带辛辣味，这是因为含有芥子油的关系。它呢，可以促进脂肪新陈代谢，可避免脂肪在皮下堆积。

♥ 芦笋

芦笋含丰富维生素A、维生素C，是做沙拉的好食材。另外也可以煲熟做一杯芦笋，看电视听歌时可当小食充饥，健康又不会长胖。

♥ 绿豆芽

绿豆芽含磷、铁等营养，含水量比黄豆芽更高，可防止脂肪在皮下形成。炒时加入一点醋，以防维生素B流失，同时也加强减肥作用。

♥ 菠菜

有不少人不是很能接受菠菜的味道，其实它很厉害的。除了促进血液循环，让距心脏最远的一双腿都吸收到足够的养分，还能平衡新陈代谢，起到排毒瘦身的效果。

♥ 扁豆

建议搭配绿叶菜一起吃，不仅更美味，还可以促进咱们身体的新陈代谢。

♥ 竹笋

这应该是很多人的心头爱，低脂、低醣、多粗纤维，适当多吃一些可防止便秘。不过注意了，胃溃疡者要记得不要吃太多。

♥ 紫菜

除了含有丰富的维生素A、维生素B1、B2，最重要的就是它富含各种纤维素及矿物元素，可以帮助排走身体内之废物及积聚的水分。

♥ 茄子

茄子富含维生素A、维生素B和维生素C。而且据相关科学研究发现，茄子在一顿正餐中可发挥组织吸收脂肪作用，正适合减肥人士食用。

♥ 白菜

白菜含水量很丰富，高达90%以上，营养也不错，除含糖类、脂肪、蛋白质、粗纤维、矿物元素外，还含丰富的维生素C、核黄，减肥效果快速，不反弹。

♥ 花椰菜

这一蔬菜高纤维、低热量，可以搭配西红柿、洋葱、青椒等食材一起煲汤，肚子饿来一碗低卡又饱肚。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)