4个月男婴被父亲两次抱摔身亡，原因令人气愤

4个月大的婴儿不幸身亡，竟是被亲生父亲从二楼扔下。悲剧是如何发生的？近日，该案开庭审理，更多细节被披露出来。

家庭琐事酿矛盾，醉酒父亲将婴儿摔死

这位亲手杀死孩子的父亲，姓徐，家住扬州市宝应县。

2月5日，农历大年初一这天，徐某带着父母妻儿到亲戚家拜年，吃饭期间，因为孩子哭闹不休，徐某又只顾着跟亲戚喝酒，妻子小婷与其发生了争吵，而后带着孩子先行回家。喝完酒的徐某越想越不满，回家跟妻子争论：“大年初一在外吃饭也不给我面子！”并扬言要跳楼。

小婷也正在气头上，随口接过话头：“有本事你抱着儿子一起跳。”

不曾想此话一出，徐某冲进卧室，抱起4个月大的孩子高高举起，又重重摔下。小婷和徐某的父母纷纷惊呼，徐某的母亲狠狠地扇了他几个耳光的，却没有把他打醒。他对小婷又推又打，最后抱起孩子，打开窗户，将自己的亲生儿子从二楼扔了下去……

孩子颅脑重度损伤，没能救得回来，殁年4个月。

事后据徐某供述，他与妻子小婷结婚2年，二人感情一直很好，但是自从生了孩子，夫妻间就矛盾不断，常常因为孩子的事情闹得很不愉快。那一天在酒精的催化下，他觉得，如果把孩子杀了，或许他们就不会有那么多冲突了。

一时的恶念，夺去了一个4个月大宝宝的性命，摧毁了一个本该圆满的家庭。

庭审现场，公诉人建议对徐某判处有期徒刑14-15年。

你的垃圾情绪，别让孩子来买单

新闻中常常看到大人生活不如意、婚姻遇到问题，就对孩子又大又骂，甚至做出一些伤害孩子的事情。

比如这位父亲，一罐进口奶粉引发夫妻激烈争执，一气之下将3个月大的儿子摔成颅内出血。

体检时医生建议他们给孩子换奶粉，妻子选择听从医生的建议，丈夫觉得医生推荐的进口奶粉太贵而不想买，其实这里两个人都没什么错，各有各的考量。但是无论成年人的生活多么艰难，孩子始终无辜，身为父母，做出伤害孩子的举动，任何理由都不能为其开脱。

类似的事例还有很多很多。

去年1月份，寒冷的冬天，9岁男孩明明外出玩耍，不小心将手机弄丢了。外面的积雪很厚，明明找了很久都没有找到。得知情况的妈妈被怒火冲昏了头，她用胶布将明明捆绑起来，抄起一根木棍狠狠地打在明明身上，从傍晚打到深夜，打了歇歇了打……

次日清晨，她再来到孩子的房间，孩子已经永远地闭上了眼睛，浑身冰冷地趴在地上。

这样的母亲，真是让人又气又恨。她确实有很多苦衷，丈夫常年在外不给一分钱，她一个女人又要挣钱又要带孩子，但是再多的苦衷都不能成为毒打孩子的理由！

生娃请想好，养娃请负责

为人父母，不仅是一种身份，更是一种责任。贸贸然让一个小生命来到世上，是对自己的不负责任，更是对孩子的不负责任。

1.生娃前请考虑经济实力

现在这个时代，养育孩子不是简单地给他饭吃给他衣穿，方方面面都是要花钱的。很多妈妈开玩笑说，孩子就是碎钞机，过个暑假动辄上万元，还有妈妈将娃娃比作吞金兽，也是非常形象了。虽说富有富的养法穷有穷的养法，但是最基本的经济储备还是得有。

那个因为一罐奶粉将儿子摔成颅内出血的爸爸，很明显生二胎之前没有做好经济上的准备，糊里糊涂生了二娃，又将因经济拮据产生的负面情绪发泄到孩子身上。哪怕这次奶粉的问题解决了，以后一件玩具、一套校服都可能成为他的情绪爆发点。

2.做好养娃的心理准备

孩子的到来，会带来欢声笑语，也会带来屎尿屁一地鸡毛。没玩没了的哭闹、半夜打起精神喂奶，当了爸妈之后就得随时待命了。没有准备好迎接这些“麻烦事儿”，造娃大计还是缓缓罢。

3.父母要学会管理自己的情绪

父母情绪稳定，家庭氛围和谐，孩子才能获取到安全感。教育学家尹建莉曾经说过，父母的三分脾气，会对孩子造成七分伤害。那些情绪暴躁的父母，那些把孩子当情绪垃圾筒的父母，他们的孩子更容易诚惶诚恐，甚至产生暴力倾向，这种影响将会持续一生。

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