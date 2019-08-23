BB可以用防晒霜吗？这里有答案

太阳当空照，紫外线超强烈的，如果外出不注意防护很容易晒伤皮肤，宝宝更是如此。但对于宝宝是否可以使用防晒霜，不少宝妈心存疑虑。今天就让我们来谈谈这一话题。

警惕晒伤

不可否认的是，晒太阳当然好处多多。一方面，可以让宝宝感到温暖，心情愉悦，促进新陈代谢。另一方面，可以促进体内合成VD，进而助力钙的代谢，预防佝偻病，让宝宝骨骼坚固、身体壮壮，抗疾病能力得到提升。

但晒太阳也要适度，还应选择适宜的时间，婴幼儿更应如此。否则话，阳光中的中波紫外线和红外线会大发威力，会使皮肤受损。天热时，最好避开阳光照射特别强烈的10—16点，或是在阴凉下进行日光浴。如果在日光强烈的时候必须外出，请选择婴幼儿专用的防晒品，以防晒伤。

宝宝多大可以使用防晒霜?

0—6个月的宝宝皮肤非常薄嫩，而且通透性有较强，任何外用的东东都抑郁经过皮肤吸收。防晒霜呢，多少都含有一些不利于宝宝身体健康的物质，所以不建议6个月以内的小宝宝使用防晒霜。

随着皮肤的发育，6个月以后的宝宝就可以使用防晒霜了。

如何挑选宝宝防晒霜?

推荐选择采用物理遮光剂的防晒霜，且最好是名厂家的产品。

虽说防晒护肤品的SPF值越大，给予皮肤的保护就越大，保护的时间就越长，但SPF越高加入的防晒剂也越多，防晒剂的增加可能会导致皮肤不良反应，如过敏或皮炎。对于咱们黄种人来说，日常SPF为15的防晒霜是最适合宝宝的。

宝宝如何使用防晒霜?

1. 先试用

除了防晒霜，其他的护肤品也建议这么做哦~正确的方法是，在宝宝耳后或手腕内侧等皮肤敏感处少量涂抹一些，然后观察其是否有过敏等不良反应。在确定一切ok后再大面积给宝宝使用。

2. 提前30分钟涂抹

防晒霜通常不能立即发挥作用，最好外出前30分涂抹。凡是裸露在外的皮肤都要涂抹到，脸蛋、耳朵、肩膀等容易晒到部位可以适当多抹一些。

对了，提醒大家，在擦防晒霜前先涂一层润肤乳，可以减少防晒霜对皮肤的刺激。

3. 及时补涂

如果宝宝在外时间比较长，记得每隔2—3小时补涂一次。要是宝宝出汗比较多，那么可以适当缩减时间进行补涂。

4. 及时冲洗干净

婴幼儿专用的防晒品通常不要卸妆，带宝宝外出回家后最好立即帮其清洗干净脸蛋以及身体，然后涂上清爽的润肤乳。

5. 物理防晒不能忘

包括给宝宝穿全棉长袖长裤，戴上宽边的遮阳帽以及幼儿专用(6个月以上)的不易破碎的UV400太阳镜等等。

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