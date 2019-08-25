别以为立秋了，宝宝就不会中暑

虽然已经立秋，但热力仍不减。提醒各位家长，一定要最好预防中暑措施，特别是家里的宝宝，因为呐宝宝更容易中暑!

为什么小孩子更容易中暑!

正常情况下，咱们人体的产热和散热保持在一个相对稳定的状态。但是呢宝宝还小，体温调节功能发育不成熟，在高温天气下很容易出现产热>散热，一旦宝宝体内积蓄的热量过多，就会发生中暑了。

宝宝中暑有哪些症状?

先兆/轻度中暑：多汗，面色潮红，恶心、呕吐，四肢无力，体温不高或轻度升高。

重度中暑：无汗，失去意识神志不清，恶心、呕吐，抽搐痉挛，体温高达40℃。

前一种情况，家长们还可以着手处理。但一旦出现重症症状，应立即送医!

TIP：

提醒大家，千万别把中暑和感冒发烧混淆!前者是身体被动升温，而后者是主动升温。如果孩子在高热天气下发烧，就要考虑其还是中暑了。

一般来说，中暑后虽然有发热情况，但并不会出现鼻塞、流涕、怕冷、咳嗽等症状。而中暑患者往往伴有胸闷、心慌等症状，而这些感冒发烧的患者不会有。

别轻信偏方

1. 藿香正气水

关于它能否防治中暑至今没被证实。而且这产品除了含有十几种重要，还含有40%—50%的究竟。宝宝口服后，脱水症状反而会加重。

2. 十滴水

从成分上来看，第一位是樟脑丸，这可是有中毒的高风险。而且它还含有酒精。

3. 扎针放血

此法也就是利用疼痛刺激让孩子清醒，但对治疗中暑没啥用。况且要是放血不当，还可能引起感染。

4. 掐人中

这一做法无法起到急救作用，还还能致使孩子呼吸更不顺畅，有窒息风险。

中暑后的正确姿势

孩子中暑后，大家可以用以下方法对其进行急救：

1. 移动

立即将孩子转移到阴凉通风处，可以一边逐步降温一边用扇子等扇风让空气对流。如果

2. 擦拭

解开衣扣，用干净的常温水给其擦拭身体，特别是头颈部、腋下、腹股沟处等。

3. 饮水

如果孩子清醒着，让其少量多次饮水。有条件可以喝口服补液盐，也可用盐水、电解质功能饮料替代。

4. 送医

如果处理休息后，孩子还是有反复高热、频繁呕吐、意识不清等严重症状，这意味着可能向热射病发展，别耽误应立即送医。

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