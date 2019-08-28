原生家庭带给孩子的伤害有多深，看看这位女星你就明白了

常言道，三岁看大，七岁看老。这并非是在故弄玄虚，相反，它蕴含着深刻的哲理，揭示了原生家庭对孩子一生的影响。在充满爱的家庭中长大的孩子，更容易获得幸福和成功，而那些深受原生家庭伤害的孩子，则更容易陷入不幸的泥潭，甚至赔上自己的一生。

当红女星26岁自杀，童年凄凉

提起翁美玲，可能大多数人都不会陌生，她在《射雕英雄传》中饰演黄蓉一角，塑造了一个俏皮可爱、古灵精怪的经典荧屏形象，也因此红极一时，风光无限。然而就在人生的巅峰时刻，26岁的翁美玲却选择了结束自己的生命，一代佳人就此香消玉殒。关于造成她人生悲剧的原因，外界一直在猜测，但其实这样的结局并不令人意外，她的命运早就被原生家庭决定过了。

翁美玲的童年并不算幸福，虽然和母亲住在父亲的山顶别墅中，但她的身份是尴尬的私生女，伴随她成长的是母亲的眼泪和旁人的指指点点。七岁时，翁美玲父亲去世，失去生活来源的母亲改嫁，随着她的继父一起去了英国，将年幼的她留给舅舅照料，好几年后才接回身边。虽然舅舅对她很好，但始终是寄人篱下的生活，翁美玲的心中充满了不安全感。

为了证明自己的价值，她争强好胜，付出百倍努力来宣扬自己的存在，她对自己的认可是建立在别人的眼光上的。13岁时，翁美玲一个人跟英国移民局交涉，办好了自己的签证，14岁时在英国开始了求学生涯。当时的学校里，只有她一个华人，无助和孤单并没有击退她，她依然取得了十分优异的成绩，被剑桥大学录取。在求学期间，她的作品就已经被英国顶级服饰公司看中并签约。

1982年，翁美玲回港参加港姐选拔，也得到了成为tvb女主持人的机会，靠着自己的努力，成为了当红女主播。

后来，凭借着自己的聪明才智和出色外貌，翁美玲拿下了黄蓉一角，成为万千人的“梦中情人”。

事业感情表面风光的背后，多次自杀

她的人生看似一帆风顺，在这顺遂的背后，是她拼尽全力的辛酸。她要所有人都看见她，都认可她，借此来满足自己的价值感。她对于自己是没有自信的，需要旁人不断的肯定，才能承认自己的价值，才能安心，而一旦出现了自己接受不了的情况，她就容易情绪失控，甚至做出过激行为，这种心理同样也反映在感情方面。

在中学时，她与男友罗柏的恋情遭到了母亲的反对，翁美玲当然选择了反抗，甚至吞下了一大瓶安眠药，最终逼得母亲只好放任她不管。

而男友罗柏只是和其他女生说说话，翁美玲都会哭个不停，进入大学分隔两地后，这种情况更加严重，觉得失去了控制的翁美玲时刻都认为自己被抛弃了，在猜疑和绝望中，她第二次尝试自杀，好在被隔壁同学及时送到医院，挽回了性命。

回港后，翁美玲与汤镇业相识相恋，但她的心理状况并没有好转，只要看到汤镇业与其他女星关系较好或是传出绯闻，她就会歇斯底里，在她自杀的前一天，曾有人听见她与汤镇业争吵，当晚她给汤镇业留言“如果还不回我电话，就看不到我了”，汤镇业没有回。第二天，翁美玲被友人发现已经停止了呼吸，逝世时间大约是凌晨3-4点。

原生家庭对孩子伤害极大，特别是这五类

纵观翁美玲的一生，她都没有摆脱原生家庭带来的伤害。在她成长的过程中，父爱长期缺失，母亲不在身边，其他人议论纷纷，生活颠沛流离，这一切都使得她形成了极端的性格。争强好胜，不能失败，只有比所有人都更耀眼，她才能认可自己的价值，害怕被抛弃，对身边的一切都充满着不信任感。正是这种性格，才让她对自己所爱的人疯狂索取，一旦自己的要求得不到满足，就会陷入认为自己被抛弃的绝望中，甚至以自杀的方式来逃离这份绝望。她的人生悲剧，归根究底还是原生家庭所带来的伤害。

伊人已逝，除了无限的哀思，我们能做的还有反思。在生活中，这五类原生家庭给孩子带来的伤害最大、最难以愈合，需要我们时刻保持警醒。

1.完美主义家庭

完美主义家庭对孩子的要求非常高，如果孩子没能达到家长的要求，就会遭到斥责。在这样的家庭中长大的孩子，容易陷入自我怀疑，抗挫折能力较差，一旦失败就难以再次尝试。

2.高压控制家庭

这类家庭对孩子的监管力度非常大，凡事都替孩子决定好，不容孩子置喙。长此以往，孩子就会养成犹豫、无担当的性格，且逆反心理一旦失去控制，会加倍放纵来满足自己，例如考上名校后自甘堕落、沉迷游戏，甚至不去考试，被大学开除。

3.父母缺位家庭

有些家长由于种种原因，缺席了孩子的成长，这会让孩子缺乏被爱的感觉，认为自己不值得被爱，比不上工作在父母心里重要，自我价值感极低。翁美玲就是典型代表。

4.过分溺爱家庭

对孩子的一切要求都毫无原则地满足，极易让孩子以自我为中心，难以考虑他人的感受，骄横跋扈，不懂得感恩。过分溺爱也会让孩子抗挫折力差，独立性差，难以自立。

5.动辄打骂家庭

有些家长难以控制自己的情绪，无法学会和孩子进行有效、温和的沟通，出现问题后只会采用打骂的方式来管教孩子，在这样的家庭成长的孩子容易走向两个极端：要么敏感自卑、懦弱胆小，要么信奉暴力、脾气暴戾。

原生家庭对孩子的伤害非常大，希望上述几种家庭可以为了孩子的未来，改变教育模式，让翁美玲式的悲剧不再上演。

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