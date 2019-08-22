pick这几招，轻松省下育儿成本

当生活成本暴增，有计划的花钱就会成为大家优先考虑的事情。但在有娃的人看来，育儿恐怕就是一笔强制性的消费，根本无法节省。其实事实并非如此，养孩子要花钱，但没有想象中那么贵，尤其是养育新生儿。从长远来看，有很多小方法可以减少支出。下面，就来分享一些建议给广大父母们。

1.网购——但不是买所有的东西

通过网购购买宝宝必需的尿不湿和配方奶粉。免费送货上门，省下了不少麻烦。但是不要在电商平台买不必要的物品，也不要疯狂买买买，以免最终收到一堆用不到的东西。

2.有理智地购买尿不湿

宝宝出生后的几年内，都需要为纸尿裤的费用买单，因此最好制定购买计划。推荐大家可以选择打折季囤货，而且要货比三家，尽可能用最低价购买。另外，可以不用忠于一个品牌的纸尿裤，便宜好用就可以买。

4.检查一下生育津贴

职场女性，按照规定是享有生育津贴的。可以跟HR或者相关机构的工作人员，了解一下生育津贴发放的事宜。

5.选择可转换的婴儿用品

选择一个能够变成儿童床的婴儿床，是一个很好的省钱方式。购买能够随着宝宝成长而变换的婴儿车、婴儿餐椅等，就能够不用再重复购买此类物品。

6.挑战不给宝宝买新衣服

新手妈妈产后经常会收到亲戚朋友送来的新生儿衣物，等宝宝衣服穿不上之后，可以通过二手网站卖出去，再给宝宝买新衣服，也可以和其他的宝妈交换宝宝的衣物，但务必要确保衣服是干净卫生的。

7.在月底购买高价物品

如果需要购买高价物品，可以在月底购买。因为很多商店需要达成一定的销售目标，所以月底购买可能会更便宜。如果想要买婴儿推车等，可以询问是否有折扣之类。

8.和宝宝分享洗浴用品

宝宝日常需要使用的洗发露、沐浴露等物品价格较高，甚至比大人用的还要贵。因此，妈妈不妨购买一些无香味、质地温和的洗护用品，可以和宝宝一起用。

9.卖掉不需要的物品

新手妈妈经常会受到重复的或者是不需要的婴儿礼物。不妨考虑将这些物品卖掉，留到以后购买宝宝需要的物品。

10.考虑租借物品

为了省钱，不要购买任何只是用很短时间的物品。例如婴儿摇篮之类的，可以考虑是否能够和熟人借或是花点钱租。

11.缩短购物清单

其实，新生儿真正需要的东西比妈妈们想象中要少得多。所以，最好等孩子出生后再购买需要的物品，这样能够更好地判断什么物品是必要的。

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