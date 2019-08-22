孩子多吃零食有害健康，如何吃才够营养

在孩子是否吃零食这件事情上，家长们可是众说纷纭。有的家长认为，孩子吃了零食就不好好吃饭，最好不给他们吃零食。有的家长则认为，孩子下午容易饿，不吃零食怎么怎么办？还有些家长认为零食吃多了，严重危害孩子健康……

孩子吃零食会有哪些危害？

一说到五颜六色的零食，几乎每个孩子都无法抗拒它的诱惑。可是在某些父母看来，几乎没有什么零食是健康的，甚至把它们和垃圾食品化为等号。那么，放任孩子吃零食到底有哪些危害呢？我们一起来看看：

1.容易导致肥胖

很多人以为只有薯条、薯片、糖果、糕点、奶茶等才算是零食，其实不然。零食是指除了正餐之外，而摄入的少量食物、水果、以及饮料等。不过大多数零食都存在高油、高热量、高糖分的问题，如果放任孩子吃这些零食，长时间容易堆积成厚厚的脂肪，从而引发各种肥胖疾病。

2.容易导致挑食

有没有发现，孩子们其实很少主动选择健康的零食吃。他们热衷的零食，往往都热量高、甜度大、调味重，这样食物很容易获得味蕾的青睐。然而当孩子适应了如此“重口味”的食物之后，自然对健康淡口味的食物无感了，就更别说营养健康的正餐了。

3.危害身体健康

不管是健康的零食，还是有害零食，都要严格控制孩子的摄入量。否则零食吃多了会出现营养不良的同时，还容易导致消化功能紊乱、食欲下降、挑食偏食等问题。有些零食因为糖和激素含量比较高，还会出现龋齿、早熟等现象，影响孩子正常生长发育。

如何给孩子健康吃零食

既然吃零食有这么多危害，是不是孩子一口都不能吃呢？其实并非所有的零食都如此“十恶不赦”，只要坚持不吃垃圾食品的原则，孩子适当吃点有营养的零食并不会危害健康。

1）不以孩子喜好为主

孩子选择零食的时候，往往更注重外观形状、颜色和口味，其实这些反而都是不健康的“罪证”。这时家长要做好把关工作，选购的零食一定要注重营养和健康，比如坚果、鲜奶、粗粮饼干、酸奶、水果等。

2）杜绝不健康的零食

其实不只是零食，就是生活中的饮食也要杜绝不健康种类。我们常说的不健康的零食，主要包括油炸的鸡腿、容易发胖的汉堡、含有致癌物质的烧烤、含糖多的饮料，不容易消化的反式脂肪酸、以及多调料的膨化食品等，都应该杜绝或严格控制孩子的摄入量。

3）不利于人体健康的饮料

炎热的天气下，很多年轻人都喜欢用冰镇饮料来解暑，包括孩子。但是你知道吗，我们平时喝的碳酸饮料、乳酸饮料、咖啡、能量饮料，以及不同口味的汽水，其实都加入了各种食品添加剂，毫无营养可言。如果孩子喜欢喝饮料，家长不妨自己在家用新鲜水果榨汁，这样才能确保健康营养。

4）不要在饭前睡前吃零食

饭前拼命吃零食，吃饭的时候便一口都吃不下了。相信这也是很多家长“憎恨”孩子吃零食的主要原因。想要孩子健康吃零食，时间一定要把握到位。比如饭前不能吃零食，这样会影响正餐摄入。睡前半小时内不要吃零食，否则会加重肠胃负担。建议家长把孩子的零食时间，控制在两餐之间，每天2-3次即可。

由此看来，虽然大量吃零食不利于孩子健康，但也无需完全杜绝孩子摄入。家长只要给孩子选购营养健康的零食，并且控制好食用的时间和分量，自然不用担心健康问题！

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