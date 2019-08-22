婴儿四肢莫名发黑，左脚自行脱落，妈妈哭晕……

据外媒报道，英国一名11个月大男宝宝由于喉咙感染患上了败血症，宝宝的四肢还因组织坏死发黑，最后不得不截肢。妈妈表示，孩子刚开始时是四肢发黑，随后病情逐渐加重。某次，护士给孩子更换尿布时，孩子的左脚竟然自己掉了下来。这一幕险些让妈妈哭晕过去。

孩子被误诊，病情加重四肢发黑

据悉，这名妈妈名叫沃德尔，现年23岁，在英国克里索普斯市生活。她表示，2019年3月，儿子奥利佛身体有异常，脸色不大好，似乎是脱水了。于是她带着儿子去看医生，但医生认为孩子没什么大问题，让他们回家。没想到，几天后情况越来越严重，最终孩子昏迷。

沃德尔发现儿子脚部发紫，刚开始只是以为孩子感到冷，就给他套上袜子。然而，奥利佛最终被诊断患上了败血症，是之前未被发现的喉咙感染引起的。由于治疗不及时，导致宝宝手脚组织坏死，医生只能建议截肢。

孩子左脚自行脱落，妈妈无奈同意截肢

在亲眼看见儿子左脚自行脱落后，沃德尔只好接受医生的建议。手术后，奥利佛身体慢慢恢复，未来将会试着装上假肢。沃德尔表示，希望自己的经历可以提醒各位父母，平常要多多关注孩子的身体状况，发现异常千万不能马虎大意。

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