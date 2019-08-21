夫妻俩制造怀孕假象 谎称宝宝夭折骗钱

据英国《镜报》报道，近日，美国一对夫妇的荒唐骗局被拆穿。两人用玩具娃娃扮成新生儿，并声称孩子已经离世，还在网上发布讣告，举行葬礼，并成功从亲戚朋友那骗钱。让人愤怒的是，他们根本就没有怀孕生娃，此事从始至终都是一场骗局。

假装怀孕生娃，谎称宝宝夭折骗钱

据悉，妻子凯西(Kaycee)先是经常在社交媒体上晒出各种“孕照”，以显示自己的肚子越来越大。19年5月，朋友们为凯西举办了庆祝会后，凯西表示自己身体不舒服需静养，从此便没了消息。

两个月后，这对夫妻宣布，他们的宝宝已经于7月3日出生，他们将玩具娃娃伪装成新生宝宝，并晒到网上。

不久之后，这对夫妻又宣称，宝宝出生数小时后由于肺部积液不幸离世，并建立悼念网页募集葬礼费用。据悉，他们一共筹得450英镑（约合3850元人民币）。

随后，这对夫妻举行了葬礼，但前来出席的亲友们被告知宝宝已被火化了。

朋友识破骗局，夫妻俩被控欺诈钱财

这场骗局后来被两人的朋友揭穿，无论是在医院还是在殡仪馆，都没有找到相关记录，于是朋友立即报警。

最终，警方以欺诈钱财对这对夫妻发起指控，他们将于今年10月出庭受审。

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