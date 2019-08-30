店员好心给孩子吃面包，却发生意外，原因令人警醒！

不少妈妈会带着孩子逛街，在挑选商品的时候，孩子可能会比较闹，此时一些店员会贴心地帮忙带着孩子，有些甚至会拿出一些吃的喝的来获取孩子的好感。可是谁能想到，店员这样的举动也能闹出人命：杭州一6岁男孩，因为吃了店员给的面包后意外身亡了。

事情发生在万达广场的一家内衣店里，周女士和孩子姑姑在店里挑衣服，孩子则在旁边玩耍。当时有个店员在吃面包，还在看到也想要，店员好心就给了孩子一块，孩子拿到面包就一口吞下，没曾想就噎着了。

孩子姑姑表示：“孩子吃下面包后脸色就不对劲了，手乱挥看起来非常痛苦。然后一分钟不到，就摊倒在地上，大小便失禁、流鼻血。”

看到孩子的异常，附近的人都吓了一跳，赶紧打了120，姑姑也在远程指挥下，进行了心肺复苏，可惜孩子没有好转。

当孩子被送往医院的时候，呼吸和心跳都停了，虽然马上做了一些急救，但是孩子还是死亡了。后经过医生的检查发现，孩子气管上方有一块面包堵在那，而这也是导致孩子窒息死亡的罪魁祸首。

其实在生活中，孩子被异物卡喉的概率很高，很多医院都表示，每年都会接到几百个异物卡喉的患儿。而在这些病例中，常见的会导致异物卡喉的食物有这些：

1.坚果：比如花生米、瓜子、核桃仁等。

2.肉类：块头过大的肉，刺比较多的鱼等。

3.零食：比较常见的是果冻、硬糖、口香糖等。

4.水果：主要是一些带核的水果，比如樱桃、龙眼等。

5.面食：大多是比较容易吸水的食物，比如馒头、面包等。

6.其他：体积比较小的东西，比如螺丝钉、硬币、纽扣电池等。

上述食物危险性都比较大，所以不建议直接给小孩子食用，而是提前处理一下，比如去核去刺、切小块、碾碎等等。除此以外在食用此类食物的时候，旁边也要有成人看着，同时也不要跟孩子说话或者逗弄他们。

当然再怎么小心，意外还是可能会找上门。在遇到孩子异物卡喉的情况，妈妈们不要慌张，在联系医院的同时，可以进行一些急救，目前针对异物卡喉，比较常见的方法就是海姆立克腹部冲击法。

孩子在被异物卡喉的是时候，其肺部会残留一些气体，此时给膈以下软组织以突然向上的压力就能挤压肺部，迫使肺部残留气体冲入气管，从而顶出卡在喉咙的异物，解救孩子。这一方法已经在国外已经拯救了无数人，其中包括里根总统、影星伊丽莎白、泰勒等著名人物。下面就来说说具体做法，妈妈们拿笔记好了。

☆ 大些的孩子：

从后面环抱患儿，让他弯腰头部前倾；一只手握拳，孩子拇指掌关节突出处顶住孩子腹部正中线肚脐上方2厘米处，另一只手抓住握拳的手，然后向上向内快速冲击孩子腹部，反复多次冲击直到异物被挤出。

☆ 小些的孩子：

把孩子抱起来，面朝下伏在你的胳膊上，一只手扶着孩子下巴，另一只手掌根在肩胛骨的中间拍击5次；然后把宝宝翻转过来，用食指和中指按压乳头中心点5次，每次按压下去1-2厘米，如此反复多次，直到宝宝吐出异物。

注意事项：

1.发生异物卡喉的时候，千万不要直接用手抠喉咙，这不仅无法取出异物还可能让其卡得更深入，加重病情。

2.急救之后，即便异物被排出，也要尽快去医院检查，看是否会有其他后遗症，或者是否有部分异物滑入肺部。

3.如果孩子还能哭闹或者说话，那么说明食物并没有卡进气管，没必要进行海姆立克急救法，及时送医治疗即可。

总的来说，异物卡喉真的非常危险，爸爸妈妈们一定要引起重视，平常还是要以预防为主，防患于未然才是上上策。平常不仅要收好家里的细碎物件，还要注意饮食安全，只有看管好源头，才有可能避免绝大多数异物卡喉情况，杜绝窒息悲剧的上演。

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