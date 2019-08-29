公共场合随意便溺，别拿孩子憋不住说事

礼拜天的时候陪着闺蜜买衣服，正当我准备试衣服的时候，闺蜜叫住了我，让我看向楼梯间。我仔细一看，发现一个小男孩自顾自的褪下裤子，对着楼梯尿了起来，看着尿液顺着楼梯一路流下去，我一阵恶心。

看到我恶心的样子，“始作俑者”我的闺蜜还嘲笑我：“你真的假的哦，这个事情太常见了啊。孩子那么小，憋不住也是正常情况啊！”我摇了摇头反驳道：“孩子憋不住是因为家长没重视，商场每层都有厕所，路过的时候都可以提醒一下孩子，说到底还是家长没素质。”

其实在生活中，类似的情况也不少见，而大家对于此事的态度大多是容忍，觉得孩子毕竟小，大小便憋不住实属正常。但是作为一个文明大国，孩子们从小被教育要懂得礼义廉耻、遵守社会规则，如此放任孩子随意便溺，对他们的身心健康都非常不利。

让孩子随意大小便，坏处多多！

公共场合随意大小便，不仅影响公共卫生和他人出行，还对孩子的身体健康非常不利，有时候甚至会带来一些安全隐患。

1.对健康不利

让孩子在公共场合随意大小便，就会让孩子的私处直接暴露在外，从而可能会有细菌灰尘等脏东西进入宝宝私处，导致感染出现尿路感染、阴道炎等问题，这对于孩子的健康非常不利。此外暴露在外的私处还可能被蚊虫叮咬，瘙痒难耐引发不适，如果孩子还用手去抓挠，难么难免会被抓伤出现感染问题。

2.缺乏隐私意识

如果孩子经常在公共场合大小便并且没有被大人阻止，那么他们就会觉得，自己做的事情没有错，暴露隐私部位是爸爸妈妈认可的事情，不会有其他问题。为此孩子会慢慢习惯暴露隐私部位，并且逐渐缺乏隐私意识。而一旦缺乏隐私意识，孩子就会不重视自己的身体，将来很可能走上歧途。

3.被变态盯上

有不少人心里不健康，她们对于幼童非常感兴趣。如果孩子在公共场合大小便，那么就可能被这部分变态盯上，他们可能会偷偷拍照片并且在网络上售卖传播，我想这是很多家长都不希望看到的事情。此外还有一些变态，他们会直接付诸行动，跟踪并且找机会性侵孩子，他的一生都会伴随着毁天灭地般的心理伤害。

孩子确实憋不住，该怎么办？

总的来说，让孩子随意便溺对孩子对别人都是负面影响，但是孩子确实有憋不住的情况，那么爸爸妈妈们该怎么做，才能避免这一问题呢？

1.给孩子做好榜样

父母是孩子最好的老师，所以想要孩子守规矩，爸爸妈妈们就要做好榜样。比如平常在隐私保护上做到位，并且要经常提醒孩子，不管是男孩还是女孩，下面的部位都不能给别人看、碰。只要在脑海里留下这样的印象，孩子就会在潜意识里知道不能在公共场合脱裤子，想要大小便的时候也会早早提醒你带他去厕所。

2.培养道德意识

在生活中，要时刻培养孩子的道德意识，比如不能随地扔垃圾、吐痰，又或者是不能随便骂人、大小便等等。日积月累下，孩子就会逐渐拥有了良好的意识，变成一个有素质的人。而一个有素质的孩子，自然不会随地大小便了。

3.提前询问孩子

有不少孩子等到憋不住的时候，才会想起来要尿尿，此时再去找厕所自既然是来不及了。所以在出门、上车前，妈妈们要提前问一下孩子，要不要上厕所；在外面玩耍的时候，每次路过厕所也要提醒一下孩子，告诉他这里可以尿尿。只要提前排空，孩子自然不会有尿急的情况。

4.做好应急措施

当然千算万算，孩子还是有可能出现憋不住的情况，所以出门前爸爸妈妈们要准备好应急物品。比如可以带一些纸尿裤出门，小一些的孩子直接穿着，而大一些的孩子想要上厕所时，可以垫在下面接住排泄物。又或者家里是男孩，就可以保留一个空的饮料瓶，想要小便的时候可以接着，等看到厕所的时候倒掉。

还有个下下策，如果确实没有做好准备并且附近也没有厕所，那么可以把孩子带到人少并且有土壤的地方方便，注意做好遮挡。此外还要告诉孩子，这是没有办法的办法，仅此一次，以后要上厕所要提前和爸爸妈妈说。

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