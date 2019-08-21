喊老人帮忙带娃要给钱吗？有位婆婆半年要了1万5…

现在，很多夫妻都是双职工，有了宝宝之后，大多就没时间带娃了，只能请老人帮忙。不过，这又涉及到一个新问题，请老人带孩子，要不要给钱？下面这个事件中的婆婆，明确要求带半年一万五，让我们一起来看看，到底怎么回事？

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前段时间网友“粥粥粥小凡”在网上发帖求助：

说自己刚有了孩子，婆婆说他俩都有工作，可以帮他们带孩子。她当时还特别感激婆婆。

哪知道婆婆带了不到1个月，突然提出来带孩子半年要给钱，半年1万5。

自己觉得挺不能接受的。因为孩子日常尿不湿、衣服都是他们自己买，婆婆就是管个孩子三顿饭。晚上他们也会把孩子接回去。

帖子发出了，底下网友也是各抒己见。

赞成给钱的网友说老人本身就没有义务带孩子，半年给1万5比市场上保姆便宜多了，而且毕竟孩子奶奶，比用一个外人放心。

不赞成给钱的则表示老人带孩子要钱，以后老人老了需要照顾了是不是也明码标价？

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看完贴，把这事跟办公室同事交流了一下。

同事小胖说其实这事婆媳两人都换位思考一下。

孩子奶奶想一下，如果是孩子外婆带孩子要你儿子1万5半年，你会有意见吗？

妈妈也想一下，如果是自己妈妈带孩子，问自己要1万5半年，你觉得该给吗？如果老公说，那以后赡养丈母娘也计费，是不是也OK？

我说小胖的说法也对，也不对。

其实在实际生活中，很多奶奶帮带孩子，是在代替父亲完成少做的那一部分。

生过孩子的都知道，绝大多数家庭，在照顾孩子方面投放的时间与精力，母亲是显著多于父亲，尤其是哺乳期。

喂奶、尤其是最难熬的夜奶，都得靠妈妈。

至于其它什么平常抱孩子、换尿布、洗衣服、哄孩子睡觉这些爸爸妈妈谁干得多，我们通过一个数据可以侧面推断出来：

育儿网微信的常读用户数据男女比是1:10。

这说明妈妈们整体上比爸爸们更关心育儿，日常生活中带孩子肯定比爸爸们带得多。并且对身边有娃家庭的观察，也印证了我的想法，他们无一例外都是妈妈比爸爸带得多。

现代文明都认同父母对于养育孩子有着同等责任。而大多数家庭的现实往往则是妈妈占了大头。奶奶帮忙搭把手，也可以算是帮爸爸尽责。

像小胖那样一碗水端平的去考虑问题，有点不太考虑大多数家庭的实际情况。

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也有同事说，婆婆如果收了钱，能不能像保姆一样，尊重爸爸妈妈的育儿理念，在带孩子上不对妈妈指手画脚。

emmmm，我觉得这种事只能看运气了。

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