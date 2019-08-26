8岁娃变成“地包天”，原来是这两个坏习惯影响了颜值！

近年来，孩子的正畸治疗越来越受重视。每年暑假，各地的口腔科以及专科医院都特别热闹。比如8岁的小童，他就正在牙齿正畸治疗。

男童脸凹下巴歪

小童是个帅气的小男孩，但妈妈发现他的嘴巴怪怪的，越来越不好看，脸也越来越凹，下嘴唇突出，下巴也歪向左侧。其实，早在小童3岁的时候就出现了前牙“地包天”的情况。但小童爸爸妈妈自身都没有这个问题，就抱着侥幸心理，想着等儿子换完牙地包天就会自然纠正，所以就没有及时儿子就医。但是，小童7岁换牙后地包天的情况仍然存在，而且今年下巴越来越突出，开始向左歪斜。小童父母这才带孩子到了当地口腔医院就医。

经过一系列的口腔检查后，医生发现小童前牙反合，扁桃体II度肥大，合并长期偏侧咀嚼导致下巴歪斜。而X线片检查线示：骨性反合，腺样体未萎缩。经询问，小童小时有躺着奶瓶的习惯，且长期张嘴呼吸。

据悉，孩子躺着喝奶瓶会压迫其上颌影响上颌骨的发育，进而造成反合情况。再加上小童扁桃体肥大，阻塞呼吸道，所以他慢慢习惯前伸下颌来打开气道，这也加重了前牙反合。

好在，小童就医还算及时。目前，他正在接受为期3个月的矫正治疗(通过上颌合垫舌簧矫治器)。治疗情况还不错，预计可以纠正前牙反合，使得上颌发育不再受阻。同时医生还建议会诊治疗扁桃体炎，训练小童用鼻呼吸，及时就诊用嘴呼吸的不良习惯。

造成“地包天”的原因

家长关心的形成“地包天”的原因比较复杂，主要有以下几点：

1.遗传因素：发病率有明显的种族或家族性倾向，且多表现为骨性反合畸形。

2.口腔不良习惯：包括吮指、咬上唇、下颌前伸等，以上这些均可影响孩子上颌发育，进而导致地包天。

3.喂养不当：人工喂养时，奶瓶放置过高或较直均易压迫婴儿上颌前部，时间一长便可造成乳牙反合。

4.替牙期局部障碍：如果在替牙期时，孩子的上颌乳前牙滞留，那么恒牙就会从腭侧萌出，导致前牙反合，上颌乳前牙早失造成上颌局部的功能性刺激不足，进而影响上颌骨发育，使得上下颌骨比例失调而形成反合；乳磨牙早失后，患儿咀嚼依赖于前牙，导致下颌逐渐前伸，造成反合。

5.其它因素：如腺样体肥大、扁桃体肥大、佝偻病、甲状腺功能亢进等，可造成患儿呼吸状态由鼻呼吸改为嘴呼吸，进而引起反合。

反合的矫正时机

有些人认为11-14周岁是最佳正畸年龄。其实，这个建议更适用于牙列不齐者。“地包天”不能这般，因为颌骨比身体发育更早，一旦成型很难再进行纠正。不仅影响孩子颜值，也不利于其心理健康。

一旦如果孩子“地包天”，建议及早带其就医。一般乳牙乳牙3.5岁至4.5岁左右进行。这是因为孩子3周岁以上才会在引导下有自律意识，无论是习惯训练、取模型、佩戴活动功能矫正器等都需要孩子配合。治疗同时，家长还应督促孩子改正不良习惯。孩子也可能需要接受相关治疗。

一般来说，若是孩子很配合在这段时间把“假性地包天”矫正过来是最好的。如果等到恒牙长齐再去矫正，面部骨骼发育已经成形，矫正效果会没那么好。

如果是因为遗传引起的真性“地包天”，那么无法改变骨骼的发育情况，要等到18—20岁做正颌治疗比较合适。

最后再次提醒大家，一旦发现孩子有牙齿反合情况，应及时带其就医检查，以便及早治疗。

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